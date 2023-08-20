Данія передає Україні 19 винищувачів F-16 – Фредеріксен

Уряд Данії передає Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 20 серпня.

– Ми сьогодні оголошуємо, що Данія надасть вам 19 винищувачів F-16, – зазначила вона.

За словами Фредеріксен, перші шість винищувачів з Данії будуть в Україні ближче до Нового року. Вона розповіла, що понад 70 людей зараз навчаються у Данії. Ці літаки F-16 необхідні саме для оборони України.

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання західних винищувачів F-16, заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави назвав майбутню передачу Україні Данією та Нідерландами винищувачів F-16 потужним і проривним договором.

За словами президента, він обговорив з Фредеріксен розширення тренувальних місій для українських пілотів і посилення можливостей для воїнів на полі бою.

Нещодавно стало відомо, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За його словами, уряд Нідерландів передає 42 багатоцільових винищувачів F-16 Збройним силам України.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зізнався, що Україна вже має досвід експлуатації західного винищувача F-16, оскільки він сідав на наші аеродроми.

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