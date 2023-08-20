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Эстафету принимает Ростовская область. В РФ пожаловались на новую атаку беспилотниками

Эстафету принимает Ростовская область. В РФ пожаловались на новую атаку беспилотниками
Фото: Getty Images

В России заявляют о якобы уничтожении трех беспилотников в Ростовской области. Два дрона упали на территорию воинской части.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— Сегодня рано утром у нас в области была совершена попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели, — говорится в сообщении.

Указано, что два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре к северу от Новошахтинска.

Губернатор также утверждает, что жертв и разрушений в результате падения беспилотников нет.

Ночью 20 августа в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар.

Кроме того, в российских аэропортах Внуково и Домодедово (Московская область) вводили ограничения на вылет и посадку самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении.

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дрон у Москві

Источник: Василий Голубев

Война в Украине, Дрони, Росія, Ростов
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