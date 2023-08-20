В России недовольны работой ПВО из-за атак дронов и ракет по ее территории — британская разведка
В последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории России, которые являются стратегически важными для Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что в России начали давить на руководство Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, в частности на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова.
Причиной этого стало усиление ПВО над западной Россией, где в последнее время участились атаки дронов.
— Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян, — отмечает британская разведка.
Беспилотные летательные аппараты начали регулярно долетать до Москвы. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в странах НАТО обозначают SA-5 Gammon.
— Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров изъято с вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета, — предполагают в разведке.
Напомним, ночью 20 августа в России заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.
По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания, после чего возник пожар.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов