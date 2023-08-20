В России недовольны работой ПВО из-за атак дронов и ракет по ее территории — британская разведка

В последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории России, которые являются стратегически важными для Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что в России начали давить на руководство Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, в частности на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова.

Причиной этого стало усиление ПВО над западной Россией, где в последнее время участились атаки дронов.

— Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян, — отмечает британская разведка.

Беспилотные летательные аппараты начали регулярно долетать до Москвы. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в странах НАТО обозначают SA-5 Gammon.

— Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров изъято с вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета, — предполагают в разведке.

Напомним, ночью 20 августа в России заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.

По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания, после чего возник пожар.

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