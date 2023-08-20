Естафету приймає Ростовська область. У РФ поскаржились на нову атаку безпілотниками
У Росії заявляють про нібито знищення трьох безпілотників у Ростовській області. Два дрони впали на територію військової частини.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
– Сьогодні рано вранці у нас в області було здійснено спробу теракту з використанням дронів-камікадзе. По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один – за кілометр на північ від Новошахтинська.
Губернатор також стверджує, що жертв і руйнувань унаслідок падіння безпілотників немає.
Вночі 20 серпня у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа.
Окрім того, у російських аеропортах Внуково і Домодєдово (Московська область) вводили обмеження на виліт і посадку літаків. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку.
Джерело: Василь Голубєв
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов