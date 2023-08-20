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Естафету приймає Ростовська область. У РФ поскаржились на нову атаку безпілотниками

Естафету приймає Ростовська область. У РФ поскаржились на нову атаку безпілотниками
Фото: Getty Images

У Росії заявляють про нібито знищення трьох безпілотників у Ростовській області. Два дрони впали на територію військової частини.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

– Сьогодні рано вранці у нас в області було здійснено спробу теракту з використанням дронів-камікадзе. По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один – за кілометр на північ від Новошахтинська.

Губернатор також стверджує, що жертв і руйнувань унаслідок падіння безпілотників немає.

Вночі 20 серпня у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа.

Окрім того,  у російських аеропортах Внуково і Домодєдово (Московська область) вводили обмеження на виліт і посадку літаків. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку.

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дрон у Москві

Джерело: Василь Голубєв

Війна в Україні, Дрони, Росія, Ростов
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