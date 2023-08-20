Ночью в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар
Ночью 20 августа на вокзале в российском Курске прогремел взрыв. Россияне говорят об атаке беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.
По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар.
Как сообщил губернатор, в результате инцидента пять человек получили легкие ранения от осколков стекла.
Утром 19 августа на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22м3 – носители ракет Кинжал, прогремели взрывы.
Источник: Роман Старовойт
Фото: скриншот с видео
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