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Ночью в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар

Ночью в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар

Ночью 20 августа на вокзале в российском Курске прогремел взрыв. Россияне говорят об атаке беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар.

Как сообщил губернатор, в результате инцидента пять человек получили легкие ранения от осколков стекла.

Утром 19 августа на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22м3 – носители ракет Кинжал, прогремели взрывы.

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Источник: Роман Старовойт

Фото: скриншот с видео

Дрони, Курськ, Росія
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