Украина получит до шести F-16 от Дании до конца года
Украина получит до шести многоцелевых истребителей F-16 от Дании до конца года.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.
По словам Фредериксен, первые шесть истребителей из Дании будут на территории Украины ближе к Новому году.
Она выразила надежду, что в следующем году еще восемь самолетов также отправятся из Дании в Украину, а через год — еще пять.
— Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, обучение также начнется. Надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю в Дании, направятся в Украину, около шести из них, — сказала она.
Отвечая на вопрос, есть ли ограничения по использованию этих самолетов, в частности, по атакам территории России, Зеленский сказал, что украинская сторона это не обсуждала.
Всего правительство Дании передает Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.
Нидерланды и Дания обязались передать Украине многоцелевые истребители F-16, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В частности, Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16.
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