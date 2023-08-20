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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина получит до шести F-16 от Дании до конца года

F-16
Фото: Depositphotos

Украина получит до шести многоцелевых истребителей F-16 от Дании до конца года.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.

По словам Фредериксен, первые шесть истребителей из Дании будут на территории Украины ближе к Новому году.

Она выразила надежду, что в следующем году еще восемь самолетов также отправятся из Дании в Украину, а через год — еще пять.

— Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, обучение также начнется. Надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю в Дании, направятся в Украину, около шести из них, — сказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли ограничения по использованию этих самолетов, в частности, по атакам территории России, Зеленский сказал, что украинская сторона это не обсуждала.

Всего правительство Дании передает Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Нидерланды и Дания обязались передать Украине многоцелевые истребители F-16, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В частности, Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания, ВСУ, Літаки
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