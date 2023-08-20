Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року

F-16
Фото: Depositphotos

Україна отримає до шести багатоцільових винищувачів F-16 від Данії до кінця року.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 20 серпня.

За словами Фредеріксен, перші шість винищувачів з Данії будуть на території України ближче до Нового року.

Вона висловила сподівання, що наступного року ще вісім літаків також вирушать із Данії в Україну, а через рік – ще п’ять.

– Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також розпочнеться. Сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків залишить землю в Данії, попрямують в Україну, близько шести з них, – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи є обмеження щодо використання цих літаків, зокрема, щодо атак території Росії, Зеленський сказав, що українська сторона це не обговорювала.

Загалом уряд Данії передає Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

Нідерланди та Данія зобов’язалися передати Україні багатоцільові винищувачі F-16, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Зокрема, Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16.

Читайте також
Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія, ЗСУ, Літаки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський сів у винищувач F-16 разом з прем’єркою Данії
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Володимир Зеленський
З’явилися фото, як на аеродромі Сольці горить Ту-22М3, що бомбив Україну
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
Ми це не обговорювали: Зеленський про застосування F-16 на території РФ
Володимир Зеленський
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь