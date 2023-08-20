Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року

Україна отримає до шести багатоцільових винищувачів F-16 від Данії до кінця року.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 20 серпня.

За словами Фредеріксен, перші шість винищувачів з Данії будуть на території України ближче до Нового року.

Вона висловила сподівання, що наступного року ще вісім літаків також вирушать із Данії в Україну, а через рік – ще п’ять.

– Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також розпочнеться. Сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків залишить землю в Данії, попрямують в Україну, близько шести з них, – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи є обмеження щодо використання цих літаків, зокрема, щодо атак території Росії, Зеленський сказав, що українська сторона це не обговорювала.

Загалом уряд Данії передає Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

Нідерланди та Данія зобов’язалися передати Україні багатоцільові винищувачі F-16, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Зокрема, Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16.

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