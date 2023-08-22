Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Росія перебуває у процесі переміщення частини своєї ядерної зброї малої дальності до сусідньої Білорусі. Такий крок змінить архітектуру безпеки в регіоні та на східному фланзі НАТО.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з лідером Португалії Марсело Ребелу де Соузою.

Дуда зазначив, що розповів португальському президенту “про реалізацію заяв” диктатора Володимира Путіна, що тактична ядерна зброя РФ буде переміщена до Білорусі.

– Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо, – наголосив польський лідер.

Він не озвучив деталей, однак попередив, що це “змінює архітектуру безпеки” в Східній Європі.

– Це змінює архітектуру безпеки по сусідству з нами, але водночас і на східному фланзі НАТО. Тож фактично це змінює ситуацію для всієї Організації Північноатлантичного договору, – наголосив Дуда.

Президент Португалії запевнив, що “взяв до відома занепокоєння Польщі”, і визнав необхідність “уважно стежити за будь-якими кроками, які можуть поставити під сумнів східні кордони Європейського Союзу чи НАТО”.

І диктатор Володимир Путін, і його білоруський колега Олександр Лукашенко раніше заявили, що Москва вже відправила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі.

В американській розвідці повідомили, що “не мають підстав сумніватися” в цих заявах.

Як відомо, Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Цей документ був підписаний із США і передбачав скорочення ядерних озброєнь.

Читайте також
Ліквідація ядерної зброї є найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння – Гутерреш
Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Джерело: AP
Анджей Дуда, Білорусь, Білорусь-Росія, Польща, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна націоналізувала активи Міністерства оборони Білорусі
ВАКС
Угода на $12 млрд. Держдеп США схвалив продаж Польщі гелікоптерів Apache
Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
США постійно готуються до війни з Росією в Європі – Годжес
Бен Ходжес Годжес
Кількість найманців ПВК Вагнер у Білорусі зменшилась до 4.4 тис. через відсутність грошей – ЦНС
ПВК Вагнер
ЄС може ввести санкції, якщо Польща одноосібно продовжить ембарго на зерно з України – RMF 24
Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки
Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей, народжених під вибухи
Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь