Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі
Росія перебуває у процесі переміщення частини своєї ядерної зброї малої дальності до сусідньої Білорусі. Такий крок змінить архітектуру безпеки в регіоні та на східному фланзі НАТО.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з лідером Португалії Марсело Ребелу де Соузою.
Дуда зазначив, що розповів португальському президенту “про реалізацію заяв” диктатора Володимира Путіна, що тактична ядерна зброя РФ буде переміщена до Білорусі.
– Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо, – наголосив польський лідер.
Він не озвучив деталей, однак попередив, що це “змінює архітектуру безпеки” в Східній Європі.
– Це змінює архітектуру безпеки по сусідству з нами, але водночас і на східному фланзі НАТО. Тож фактично це змінює ситуацію для всієї Організації Північноатлантичного договору, – наголосив Дуда.
Президент Португалії запевнив, що “взяв до відома занепокоєння Польщі”, і визнав необхідність “уважно стежити за будь-якими кроками, які можуть поставити під сумнів східні кордони Європейського Союзу чи НАТО”.
І диктатор Володимир Путін, і його білоруський колега Олександр Лукашенко раніше заявили, що Москва вже відправила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі.
В американській розвідці повідомили, що “не мають підстав сумніватися” в цих заявах.
Як відомо, Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Цей документ був підписаний із США і передбачав скорочення ядерних озброєнь.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш