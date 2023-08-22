Ми це спостерігаємо: Дуда підтвердив, що РФ переміщує ядерну зброю до Білорусі

Росія перебуває у процесі переміщення частини своєї ядерної зброї малої дальності до сусідньої Білорусі. Такий крок змінить архітектуру безпеки в регіоні та на східному фланзі НАТО.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з лідером Португалії Марсело Ребелу де Соузою.

Дуда зазначив, що розповів португальському президенту “про реалізацію заяв” диктатора Володимира Путіна, що тактична ядерна зброя РФ буде переміщена до Білорусі.

– Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо, – наголосив польський лідер.

Він не озвучив деталей, однак попередив, що це “змінює архітектуру безпеки” в Східній Європі.

– Це змінює архітектуру безпеки по сусідству з нами, але водночас і на східному фланзі НАТО. Тож фактично це змінює ситуацію для всієї Організації Північноатлантичного договору, – наголосив Дуда.

Президент Португалії запевнив, що “взяв до відома занепокоєння Польщі”, і визнав необхідність “уважно стежити за будь-якими кроками, які можуть поставити під сумнів східні кордони Європейського Союзу чи НАТО”.

І диктатор Володимир Путін, і його білоруський колега Олександр Лукашенко раніше заявили, що Москва вже відправила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі.

В американській розвідці повідомили, що “не мають підстав сумніватися” в цих заявах.

Як відомо, Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Цей документ був підписаний із США і передбачав скорочення ядерних озброєнь.

Джерело : AP

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