Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Мир
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь

Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь
Фото: Факти ICTV

Американская разведка “не имеет оснований сомневаться” в заявлении российского диктатора Владимира Путина, что РФ переместила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия.

Об этом в комментарии телеканалу CNN сообщили высокопоставленные чиновники Разведывательного управления Минобороны США (Defense Intelligence Agency).

Еще в прошлом месяце на Петербургском экономическом форуме Путин объявил, что “первые ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси”, якобы “для сдерживания”.

В то же время, в США и других странах Запада публично не подтверждали эти заявления.

Однако в пятницу, 21 июля, представители американской разведки сообщили небольшой группе репортеров, что у аналитиков “нет оснований сомневаться” в заявлениях Путина, а также в том, что РФ “добилась определенного успеха” в перемещении ядерного оружия на белорусскую территорию.

Чиновники не уточнили деталей. Они также признали, что разведывательному сообществу США тяжело отслеживать это оружие даже с помощью спутниковых снимков.

По данным военной разведки США, полный контроль над размещенными в Беларуси ядерными боеголовками будет осуществлять РФ. Поэтому утверждения Александра Лукашенко о возможном использовании Беларусью этого оружия сомнительны.

В американской разведке не считают, что перемещение боеголовок в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или увеличит риск ядерного инцидента, поскольку это оружие будет находиться на хранении и контролироваться российскими силами.

А спикер Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не видят “никаких оснований ни для корректировки своей ядерной политики, ни признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие”.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь недавно комментировал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил CNN, что Лондон “видит признаки того, что этот процесс происходит”, и отметил, что Путин “не всегда лжет”.

По данным Федерации американских ученых, РФ имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе до 1900 единиц тактического ядерного оружия.

Пока непонятно, какую часть этого арсенала Кремль планирует переместить в Беларусь.

В начале июня диктатор Путин заявил, что Россия приступит к развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси уже в июле, а весь процесс завершится “до конца лета или до конца года”.

В конце июня Лукашенко объявил, что большинство тактического ядерного оружия РФ, которое Кремль решил переместить на белорусскую территорию, уже прибыло.

Следует отметить, что Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, подписанном с США. Этот документ предусматривал сокращение ядерного вооружения.

Источник: CNN
Беларусь, Владимир Путин, Разведка, Російська агресія, США, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нарушение Гаагской конвенции 1954 года: ЮНЕСКО осудила обстрел РФ центра Одессы
Одеса
”Вагнеровцев” перебрасывают в Беларусь с целью психологического давления на украинцев – Наев
Сергій Наєв
Украина еще не задействовала всю боевую мощь: Салливан о контрнаступлении ВСУ
Джейк Салліван
ВМС США впервые в истории возглавит женщина
Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь
ВСУ поразили скопление оккупантов в Скадовском районе: уничтожены С-300 и склад БпЛА
Війна в Україні
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь
Баллистическая атака на Киев 1 июня: на каком этапе расследование о закрытых укрытиях
Охоронець поліклініки в Києві
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях
Військові ЗСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь