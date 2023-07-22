Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь

Американская разведка “не имеет оснований сомневаться” в заявлении российского диктатора Владимира Путина, что РФ переместила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия.

Об этом в комментарии телеканалу CNN сообщили высокопоставленные чиновники Разведывательного управления Минобороны США (Defense Intelligence Agency).

Еще в прошлом месяце на Петербургском экономическом форуме Путин объявил, что “первые ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси”, якобы “для сдерживания”.

В то же время, в США и других странах Запада публично не подтверждали эти заявления.

Однако в пятницу, 21 июля, представители американской разведки сообщили небольшой группе репортеров, что у аналитиков “нет оснований сомневаться” в заявлениях Путина, а также в том, что РФ “добилась определенного успеха” в перемещении ядерного оружия на белорусскую территорию.

Чиновники не уточнили деталей. Они также признали, что разведывательному сообществу США тяжело отслеживать это оружие даже с помощью спутниковых снимков.

По данным военной разведки США, полный контроль над размещенными в Беларуси ядерными боеголовками будет осуществлять РФ. Поэтому утверждения Александра Лукашенко о возможном использовании Беларусью этого оружия сомнительны.

В американской разведке не считают, что перемещение боеголовок в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или увеличит риск ядерного инцидента, поскольку это оружие будет находиться на хранении и контролироваться российскими силами.

А спикер Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не видят “никаких оснований ни для корректировки своей ядерной политики, ни признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие”.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь недавно комментировал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил CNN, что Лондон “видит признаки того, что этот процесс происходит”, и отметил, что Путин “не всегда лжет”.

По данным Федерации американских ученых, РФ имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе до 1900 единиц тактического ядерного оружия.

Пока непонятно, какую часть этого арсенала Кремль планирует переместить в Беларусь.

В начале июня диктатор Путин заявил, что Россия приступит к развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси уже в июле, а весь процесс завершится “до конца лета или до конца года”.

В конце июня Лукашенко объявил, что большинство тактического ядерного оружия РФ, которое Кремль решил переместить на белорусскую территорию, уже прибыло.

Следует отметить, что Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, подписанном с США. Этот документ предусматривал сокращение ядерного вооружения.

Источник : CNN

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