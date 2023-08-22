Обговорюватимуть зернову угоду. Ердоган хоче зустрітися з Путіним в РФ – ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Росії.
Про це повідомляє Yeni Şafak з посиланням на президентські джерела.
Зазначено, що майбутній візит Ердогана до РФ має вирішальне значення для продовження зернової угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського продовольства через Чорне море.
Видання вказує, що Туреччина виступає проти нового експортного маршруту без участі РФ.
– Він (Ердоган, – Ред.) думає, що якимось чином можна знайти точку дотику, – сказали джерела ЗМІ.
Раніше президент Туреччини Ердоган заявляв, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в “розширеному обсязі”.
17 липня Кремль заявив про вихід із зернової угоди. В ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ.
Джерело: Yeni Şafak
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