После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится возродить Черноморское зерновое соглашение в “расширенном объеме”, призвав западные страны помочь превратить эту инициативу в основу для мира между РФ и Украиной.
Об этом пишет Bloomberg.
— У нас был еще один шанс узнать из первых уст о требованиях и ожиданиях РФ во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, — сказал Эрдоган.
Он добавил, что они оба разделили “чувствительность” о необходимости поставок зерна в Африку.
Контакты по перезапуску инициативы “с расширенным объемом” продолжаются, но решение зависит от выполнения западными странами “своих обещаний”, добавил президент Турции, не уточнив, какие именно обязательства были нарушены.
— К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не был соблюден. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и в постоянный мир, — отметил Эрдоган.
На прошлой неделе Эрдоган и Путин впервые после выхода РФ из зерновой сделки 17 июля поговорили по телефону, чтобы обсудить запланированный визит российского диктатора в Турцию в конце этого месяца.
В течение года действия зерновой сделки Россия неоднократно выдвигала требования по восстановлению аммиакопровода, который пролегал через Украину, и повторного подключения ее Россельхозбанка к системе SWIFT.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский