После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится возродить Черноморское зерновое соглашение в “расширенном объеме”, призвав западные страны помочь превратить эту инициативу в основу для мира между РФ и Украиной.

Об этом пишет Bloomberg.

— У нас был еще один шанс узнать из первых уст о требованиях и ожиданиях РФ во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что они оба разделили “чувствительность” о необходимости поставок зерна в Африку.

Контакты по перезапуску инициативы “с расширенным объемом” продолжаются, но решение зависит от выполнения западными странами “своих обещаний”, добавил президент Турции, не уточнив, какие именно обязательства были нарушены.

— К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не был соблюден. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и в постоянный мир, — отметил Эрдоган.

На прошлой неделе Эрдоган и Путин впервые после выхода РФ из зерновой сделки 17 июля поговорили по телефону, чтобы обсудить запланированный визит российского диктатора в Турцию в конце этого месяца.

В течение года действия зерновой сделки Россия неоднократно выдвигала требования по восстановлению аммиакопровода, который пролегал через Украину, и повторного подключения ее Россельхозбанка к системе SWIFT.

Источник : Bloomberg

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