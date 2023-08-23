У літаку, що розбився в Тверській області РФ, летів Євгеній Пригожин

У російському літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився колишній очільник приватної військової компанії (ПВК) Вагнер Євген Пригожин.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ із посиланням на Росавіацію.

Крім того, за непідтвердженою інформацією, на борту летів також і засновник ПВК Вагнер, бойовик Дмитро Уткін із позивним Вагнер (на його честь названа ПВК), який був польовим командиром та правою рукою Пригожина.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака у Тверській області загинуло 10 осіб.

Відомо, що бізнес-джет, що розбився, прямував із Москви до Петербурга. У Росавіації почали розслідування катастрофи літака Embraer.

У проросійських Telegram-каналах пишуть, що літак Пригожина, ймовірно, був збитий із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Водночас повідомляється, що другий приватний борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, який також належить ватажку ПВК Вагнер, і має номер RA-02748, полетів на посадку в Москві.

Близькі до ПВК Вагнера Telegram-канали стверджують, що літак Пригожина було збито з ППО.

За іншою версією, вибух стався на самому літаку ватажка вагнерівців.

Офіційного підтвердження ані роботи ППО, ані вибуху на борту, ані фото чи відео підтверджень смерті Євгенія Пригожина, наразі немає.

Що відомо про Пригожина?

Євгеній Пригожин народився 1 червня 1961 року у Санкт-Петербурзі. За своє життя Пригожин був підприємцем, бізнесменом та ресторатором, внаслідок чого отримав прізвисько “кухар Путіна”. Згодом він продовжив цей напрямок діяльності та набув потужностей серед російських урядових кіл через бізнес у сфері харчування, який заробляє на державних підрядах.

Євгеній Пригожин також є засновником фабрики тролів з Ольгіно, які, як вважається, втручались у президентські вибори в США у 2016 році.

Крім того, кухар Путіна є засновником приватної військової компанії ПВК Вагнер.

У 2022 році потрапив до санкційних списків ЄС, США, Канади, Японії та України. У 2018 році Окружний суд округу Колумбія видав ордер на арешт Пригожина. Улітку 2020-го ФБР оголосило Пригожина в розшук, а 2021 року пообіцяло винагороду в розмірі $250 тис. за інформацію, яка допоможе його арешту.

За даними Ради нацбезпеки США, Пригожин в Україні на ПВК Вагнера щомісяця витрачає понад $100 млн, посилюючи роль найманців у війні. Крім того, ймовірно, між ним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу був конфлікт інтересів.

Наприкінці квітня в інтерв’ю Yahoo News, яке вийшло 7 травня, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив, що в Росії багато хто хоче фізично усунути ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Він зазначав, що його політичне майбутнє безпосередньо пов’язане з його фізичним виживанням.

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