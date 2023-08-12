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Пригожин либо умрет, либо устроит второй переворот в РФ – Грозев из Bellingcat

Пригожин либо умрет, либо устроит второй переворот в РФ – Грозев из Bellingcat

Ведущий расследователь по России в команде Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев рассказал о возможной дальнейшей участи владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом Грозев заявил в интервью Financial Times.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин вряд ли продержится долго на своем посту.

– Я еще в январе прошлого года говорил, что Пригожин в течение полугода сдаст Путина – и это как раз укладывалось в мои временные рамки, – сказал журналист-расследователь.

Он предсказал попытку переворота 23 июня еще накануне вечером, поскольку накануне произошел всплеск телефонного трафика между высокопоставленными российскими военными. Это прямо кладезь данных для Bellingcat.

После неудавшегося бунта вагнеровцев Пригожин, по всей видимости, остается безнаказанным. Но вряд ли это надолго.

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Христо Грозев напомнил, что Путин в своем выступлении по телевидению назвал Пригожина предателем, а всем известно, что делают с предателями. Но российский президент пока не делает ничего.

– Он (Путин) хочет видеть его мертвым. Пока он этого сделать не может. Через полгода Пригожин либо умрет, либо произойдет второй переворот. Я агностик между этими двумя вариантами, но я не вижу, чтобы произошло ни то, ни другое, – заявил журналист.

Но при этом Грозев уверен, что рано или поздно одно из двух произойдет.

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ПВК Вагнер

Фото: скриншот

Источник: Financial Times
Bellingcat, Владимир Путин, ЧВК Вагнера, переворот
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