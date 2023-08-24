Выборы в США: республиканцы не нашли общего языка по поддержке Украины во время дебатов

Во время дебатов среди кандидатов для баллотирования в президенты США от Республиканской партии военная помощь для Украины стала предметом одной из самых острых дискуссий.

Как отмечает издание Axios, именно эта тема продемонстрировала линию расхождения среди многих республиканцев.

Так, публичный обмен мнениями между республиканцами Вивеком Рамасвами, Никки Хейли, Майком Пенсом, Роном Десантисом и Крисом Кристи показал, почему украинское правительство и союзники США в Европе обеспокоены победой республиканца на президентском посту в следующем году.

Один из республиканец Вивек Рамасвами высказался категорически против продолжения американской помощи Украине в борьбе с российским вторжением, когда же Рон Десантис был скептичен в этом вопросе.

Со стороны защитников продолжения оборонных поставок для Украины были такие республиканцы, как Хейли, Пенс и Кристи, которые энергично защищали такую государственную политику США, считая ее крайне важной для безопасности как Америки, так и НАТО. Кроме того, указанные республиканцы говорили о важности этой помощи для предотвращения агрессивных действий президента России Владамира Путина в отношении других европейских стран.

Хейли, бывший посол ООН в администрации Трампа, также обвинила Рамасвами в том, что победа России в Украине укрепит союз России и Китая, назвав Украину “проамериканской страной, в которую вторгся бандит”.

— Вы сделаете Америку менее безопасной. У вас нет опыта в области внешней политики, и это видно, — сказала Хейли, обращаясь к Рамасвами, предпринимателю без опыта работы в политике.

Украина и европейские союзники США обеспокоены тем, что все большее число республиканцев на Капитолийском холме — а также бывший президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты, который отсутствовал на дебатах — задаются вопросом о том, следует ли США продолжать оказывать военную помощь Украине.

Эти страны опасаются, что прекращение американской помощи может поставить под угрозу усилия по отражению российского вторжения.

Как проходили дебаты республиканцев

Война в Украине доминировала во внешнеполитической части дебатов между республиканцами, в ходе которых кандидаты также спорили об угрозе со стороны Китая, поддержке Израиля и потоке нелегальных иммигрантов, пересекающих юго-западную границу.

Когда кандидатов спросили, поддержат ли они прекращение помощи Украине в случае своего избрания, Рамасвами быстро поднял руку и сказал, что не будет предоставлять больше помощи.

Десантис, губернатор штата Флорида, не сказал, что прекратит помощь, но подчеркнул, что в случае избрания его президентом любая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от увеличения поддержки Киева со стороны европейских стран. Также Десантис сказал, что его приоритетом будет отправка войск на южную границу вместо того, чтобы посылать деньги Украине.

Затем Рамасвами обрушился на нескольких других кандидатов за то, что они отправились в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, которого он назвал “их папой”.

Он сказал, что отправил бы американские войска для защиты южной границы, но не для того, чтобы заниматься вторжением в другую страну, что является изоляционистской точкой зрения многих крайне правых республиканцев.

С другой стороны выступали кандидаты, которые защищают политику продолжения помощи Украине, как, например, Майк Пенс.

Пенс, являющийся бывшим вице-президентом США, назвал Путина “диктатором и убийцей” и заявил, что если Вашингтон будет следовать плану Рамасвами, то пройдет совсем немного времени, прежде чем Путин вторгнется в одну из стран НАТО, что вынудит США вступить в войну.

Никки Хейли также обратила внимание на предыдущие предложения Рамасвами о том, что США должны сократить помощь Израилю:

— Он хочет прекратить помощь Израилю. Нельзя так поступать с друзьями, — сказала она.

Выборы президента США

Ранее, в День государственного флага Украины, президент Владимир Зеленский признал, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах окажут влияние на поддержку Украины.

Основная часть президентской гонки в США начнется осенью этого года и закончится в ноябре 2024 года.

Главным кандидатом от Демократической партии США является действующий президент Джо Байден.

В свою очередь, среди республиканцев будут проходить дополнительные выборы — праймериз. В рамках этого процесса республиканцы будут бороться за поддержку населения, проводя дебаты между собой и голосования во всех штатах США, чтобы определить, кто станет основным кандидатом от партии для соперничества с действующим главой Белого дома.

Впрочем, еще до результатов республиканских праймериз в США, основным кандидатом от партии считают 45-го американского президента Дональда Трампа.

Трамп ранее делал резкие заявления относительно войны России против Украины, в том числе и о том, что якобы закончит конфликт за 24 часа, если возглавит Белый дом.

Источник : Axios

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