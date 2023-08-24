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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Существуют риски: Зеленский считает, что выборы в США окажут влияние на поддержку Украины

Существуют риски: Зеленский считает, что выборы в США окажут влияние на поддержку Украины
Фото: Getty Images

Президентские выборы в США, первый этап которых начнется осенью 2023 года и закончится в конце 2024-го, окажут влияние на поддержку Украины.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам третьего саммита Крымской платформы.

— Год электоральных соревнований, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка Соединенных Штатов не спадала, — сказал он.

Глава Украинского государства добавил, что Украина отдает “все свое время и энергию” для совместной работы с США.

— Сегодня я тоже встречаюсь с представителями Конгресса Соединенных Штатов. Есть у нас разные встречи, в общем смысле они достаточно публичны, и потому я очень на это рассчитываю, — сказал Зеленский.

Украинский лидер признал, что сегодня имеются риски касательно некоторых голосов среди конгрессменов Республиканской партии США, однако “многие голоса в Республиканской партии есть, которые и нас поддерживают”.

— Сейчас глава моего Офиса (Андрей Ермак,  — Ред.) общается с Джеком Салливаном. У нас разные поднимаются вопросы относительно формулы мира, поддержки оружия, усиления нашей ПВО, — сказал Владимир Зеленский.

На сегодня главной кандидатурой от Демократической партии США на выборах американского президента является действующий глава государства Джо Байден.

В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп имеет наиболее высокие шансы стать кандидатом от Республиканской партии в погоне за кресло главы Белого дома.

Ранее республиканец Трамп неоднократно делал неоднозначные комментарии касательно российско-украинской войны, включая то, что якобы сможет закончить конфликт за 24 часа.

Также 45-й президент США заявлял, что будет требовать от европейских союзников по НАТО компенсацию за поставки оружия Украине.

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Существуют риски: Зеленский считает, что выборы в США окажут влияние на поддержку Украины

Война в Украине, Джо Байден, Дональд Трамп, США
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