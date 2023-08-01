Байден улучшил рейтинги накануне выборов, но еще немало американцев им недовольны — опрос

Президент США Джо Байден вступает в президентскую гонку 2024 года с более твердой позицией, чем год назад, поскольку его рейтинги одобрения растут, а некогда сомневающиеся демократы присоединяются к его предложению о переизбрании.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования New York Times/Siena College.

По результатам опроса, Байден избежал зоны политической опасности, в которой он находился в 2022 году, когда почти две трети членов его партии хотели другого кандидата. Теперь демократы в целом признали его своим знаменосцем, хотя половина из них предпочла бы кого-то другого.

Тем не менее, президент не теряет надежды: несмотря на улучшение своего положения и более благоприятную обстановку в стране, Байден остается в целом непопулярным среди избирателей, которые пессимистично смотрят в будущее страны, а его рейтинг одобрения составляет всего 39%.

Возможно, наибольшую тревогу у демократов вызывает тот факт, что по результатам опроса г-н Байден находится в равном положении с бывшим президентом Дональдом Трампом, который удерживает уверенное лидерство среди вероятных участников республиканских праймериз, несмотря на то, что против него выдвинуты два уголовных обвинения и на горизонте маячит еще несколько возможных обвинений. По данным опроса, в гипотетическом матче-реванше в 2024 году у Байдена и Трампа было по 43% голосов.

Байден пользуется поддержкой избирателей, испытывающих страх и отвращение к господину Трампу. За год до выборов 16% опрошенных не одобряли ни Байдена, ни Трампа, и в этом сегменте Байден имел небольшое преимущество.

— Если воспользоваться старым политическим клише, опрос показывает, что поддержка Байдена среди демократов простирается на милю в ширину и на дюйм в глубину, — пишет NYT.

Около 30% избирателей, которые заявили, что планируют голосовать за Байдена в ноябре 2024 года, выразили надежду, что демократы выдвинут кого-то другого. Только 20% демократов заявили, что они были бы в восторге, если бы Байден стал кандидатом в президенты от партии в 2024 году; еще 51% заявили, что они были бы удовлетворены, но не в восторге.

Более высокая доля демократов (26%) выразила энтузиазм в отношении кандидатуры вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты в 2024 году.

Байдена поддержали 64% демократов, которые планируют участвовать в праймериз своей партии, что является показателем мягкой поддержки действующего президента. Тринадцать процентов отдали предпочтение Роберту Ф. Кеннеди-младшему, а десять процентов — Марианне Уильямсон.

Среди респондентов демократических опросов, которые уже голосовали на праймериз, Байден имел гораздо большее преимущество — 74% против 8%. Среди тех, кто голосовал на демократических праймериз в 2022 году, он был впереди с перевесом 92% против 4%.

— Отсутствие энтузиазма в отношении Байдена объясняет относительно слабые показатели среди мелких доноров в ежеквартальном отчете о сборе средств, который его кампания опубликовала две недели назад, — пишет издание.

Байден значительно улучшил свою позицию в рейтингах по сравнению с прошлым летом. В то время среди демократов нарастало недовольство по поводу его вероятного переизбрания, а опрос Times/Siena показал, что 64% демократов заявили, что не хотят, чтобы партия выдвигала его кандидатуру, включая 94% демократов в возрасте до 30 лет. Теперь только половина всех демократов заявили, что не хотят, чтобы Байден был выдвинут кандидатом в 2024 году.

В то же время, глубокий пессимизм сохраняется даже среди некоторых демократов, поддерживающих Байдена. Среди тех, кто хотел бы видеть Байдена кандидатом от партии в следующем году, 14% заявили, что проблемы страны настолько серьезны, что ей грозит крах.

Рейтинг одобрения Байдена, составляющий 39%, является исторически низким для действующего президента, стремящегося к переизбранию, однако он вырос с 33% в июле прошлого года. По данным последнего опроса, 23% зарегистрированных избирателей считают, что страна находится на правильном пути, что является низким показателем для Байдена, но лучше, чем 13% американцев, которые считали так же год назад. Больше американцев, чем год назад, считают, что экономика находится в отличной или хорошей форме: 20% по сравнению с 10% в 2022 году.

Демократы, не желавшие выдвигать Байдена в июле прошлого года, в первую очередь обращали внимание на его возраст и эффективность работы.

Хотя возраст Байдена остается главной причиной недовольства демократов, которые предпочли бы, чтобы кандидатом стал кто-то другой, — 39% опрошенных указали на эту проблему в открытом вопросе, — лишь 20% назвали главным предметом своего беспокойства работу Байдена. Еще 14% заявили, что предпочли бы кого-то нового.

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