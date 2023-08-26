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Юлия Захарченко, редактор ленты

Главу подразделения российского ГРУ Аверьянова связывают со смертью Пригожина

Главу подразделения российского ГРУ Аверьянова связывают со смертью Пригожина
Фото: Факти ICTV

Представителя российской разведки Андрея Аверьянова считают потенциально причастным к смерти главаря частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, который умер в авиакатастрофе в Тверской области России.

Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на источники в британской и украинской разведках. В то же время в Кремле отрицают информацию о том, что отдали приказ об убийстве Пригожина 23 августа.

Сейчас для британских спецслужб, которые занимаются расследованием катастрофы, остаются открытыми вопросы, что точно произошло и кто за этим стоит.

Ранее аналитик по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, заявил, что Аверьянова рассматривают как замену Пригожина для операций Вагнера в Африке.

По его мнению, этот шаг предоставит российскому диктатору Владимиру Путину больше власти и контроля над действиями наемников ЧВК Вагнера в Африке, чего он точно не хочет прекращать.

Аверьянов возглавляет подразделение 29155 ГРУ — российской военной разведки, которая проводит операции на территории других стран по приказу российского диктатора Владимира Путина. Это подразделение связывают с несколькими убийствами, в частности, российского шпиона Александра Литвиненко.

В то же время Аверьянова связывают с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Это же подразделение фигурирует в расследовании подрыва склада боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, покушением на убийство болгарского торговца оружием в 2015 году, кампании по дестабилизации в Молдове, неудачной попытки переворота в Черногории в 2016 году.

Недавно на территории России на кладбище уничтожили могилы боевиков Вагнера. Один из вагнеровцев заявил, что это якобы кощунство, поскольку “наемники ЧВК умирали за Россию, а все их могилы сравняли с землей”.

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Источник: Sky News
Африка, Владимир Путин, Отравление, ЧВК Вагнера, Разведка, Росія, Сергей Скрипаль, Шпигуни, Юлія Скрипаль
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