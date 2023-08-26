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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Главу підрозділу російського ГРУ Авер’янова пов’язують зі смертю Пригожина

Главу підрозділу російського ГРУ Авер’янова пов’язують зі смертю Пригожина
Фото: Факти ICTV

Представника російської розвідки Андрія Авер’янова вважають потенційно причетним до смерті ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина, який помер в авіакатастрофі у Тверській області Росії.

Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на джерела у британській та українській розвідках. Водночас у Кремлі заперечують інформацію про те, що віддали наказ про вбивство Пригожина 23 серпня.

Наразі для британських спецслужб, які займаються розслідуванням катастрофи, залишаються відкритими питання, що достеменно сталося і хто за цим стоїть.

Раніше аналітик з питань безпеки та оборони, професор Майкл Кларк, заявив, що Авер’янова розглядають як заміну Пригожина для операцій Вагнера в Африці.

На його думку, цей крок надасть російському диктатору Володимиру Путіну більше влади та контролю над діями найманців ПВК Вагнера в Африці, чого він точно не хоче припиняти.

Авер’янов очолює підрозділ 29155 ГРУ – російської військової розвідки, яка проводить операції на території інших країн за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Цей підрозділ пов’язують із кількома вбивствами, зокрема, російського шпигуна Олександра Литвиненка.

Водночас Авер’янова пов’язують з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері у 2018 році.

Цей же підрозділ фігурує у розслідуванні підриву складу боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році, замахом на вбивство болгарського торговця зброєю у 2015 році, кампанії з дестабілізації в Молдові, невдалої спроби перевороту в Чорногорії у 2016 році.

Нещодавно на території Росії на кладовищі знищили могили бойовиків Вагнера. Один з вагнерівців заявив, що це нібито блюзнірство, оскільки “найманців ПВК вмирали за Росію, а всі їхні могили зрівняли з землею”.

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Джерело: Sky News
Африка, Володимир Путін, Отруєння, ПВК Вагнера, Розвідка, Росія, Сергій Скрипаль, Шпигуни, Юлія Скрипаль
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