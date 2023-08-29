Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя
Мир
Нуждается в проверке
Бедрак Виктория, редактор ленты

Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ

саміт G7 у Японії
Фото: Getty Images

Переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности от стран Большой семерки, вероятно, завершатся не раньше 2024 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Указано, что США и Великобритания сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу.

В то же время, как сообщил французский чиновник, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Украиной относительно двусторонних гарантий безопасности уже в ближайшие недели.

Германия же только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не понятно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.

В WSJ считают, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Кроме того, это также может снизить эффективность военной помощи Киеву.

Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины и шагах по защите от возможной новой агрессии РФ. Речь идет о гарантиях безопасности, которые охватывают немедленные консультации и обеспечение Украины всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

В дальнейшем Украина будет подписывать отдельный двусторонний договор с каждой страной-гарантом.

Читайте также
РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN
обвал рубля, рубль долар

Источник: The Wall Street Journal
G7, Безпека, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На украинско-белорусской границе возможны провокации и диверсии — ВСУ
ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Удвоит пропускную способность своего порта. Румыния поможет Украине экспортировать зерно — FT
Порт Констанца Румунія
Я боролся только за это: Зеленский объяснил, имеет ли Украина план Б для вступления в НАТО
Україна-НАТО
Наподобие израильских: Зеленский о гарантиях безопасности от США
Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ
Словения присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины
Словенія, прапор Словенії
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (28.08.2023)
Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (28.08.2023)
Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь