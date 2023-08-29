Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ

Переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности от стран Большой семерки, вероятно, завершатся не раньше 2024 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Указано, что США и Великобритания сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу.

В то же время, как сообщил французский чиновник, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Украиной относительно двусторонних гарантий безопасности уже в ближайшие недели.

Германия же только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не понятно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.

В WSJ считают, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Кроме того, это также может снизить эффективность военной помощи Киеву.

Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины и шагах по защите от возможной новой агрессии РФ. Речь идет о гарантиях безопасности, которые охватывают немедленные консультации и обеспечение Украины всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

В дальнейшем Украина будет подписывать отдельный двусторонний договор с каждой страной-гарантом.

Источник : The Wall Street Journal

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