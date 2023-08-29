Обсуждение гарантий безопасности для Украины от G7 не завершится раньше 2024 года — WSJ
Переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности от стран Большой семерки, вероятно, завершатся не раньше 2024 года.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Указано, что США и Великобритания сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу.
В то же время, как сообщил французский чиновник, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Украиной относительно двусторонних гарантий безопасности уже в ближайшие недели.
Германия же только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не понятно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.
В WSJ считают, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Кроме того, это также может снизить эффективность военной помощи Киеву.
Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины и шагах по защите от возможной новой агрессии РФ. Речь идет о гарантиях безопасности, которые охватывают немедленные консультации и обеспечение Украины всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.
В дальнейшем Украина будет подписывать отдельный двусторонний договор с каждой страной-гарантом.