Обговорення гарантій безпеки для України від G7 не завершиться раніше 2024 року — WSJ

Переговори щодо надання Україні гарантій безпеки від країн Великої сімки, ймовірно, завершаться не раніше 2024 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначено, що США та Велика Британія наразі активно ведуть переговори з цього питання.

Водночас, як повідомив французький чиновник, Франція планує розпочати перший раунд переговорів з Україною щодо двосторонніх гарантій безпеки вже найближчими тижнями.

Німеччина ж тільки почала аналізувати можливі способи надання підтримки Україні, і поки що не зрозуміло, яких конкретних домовленостей буде досягнуто з іншими країнами.

У WSJ вважають, що відсутність двосторонніх угод між союзниками може стати ключовою проблемою в наданні гарантій безпеки для України. Окрім того, це також може знизити ефективність військової допомоги Києву.

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України та кроки для захисту від можливої нової агресії РФ. Йдеться про гарантії безпеки, які охоплюють негайні консультації та забезпечення України всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Надалі Україна підписуватиме окремий двосторонній договір з кожною країною-гарантом.

Джерело : The Wall Street Journal

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