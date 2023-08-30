Литва вызывает представителя Ватикана после слов понтифика о “величии” России

Министерство иностранных дел Литвы пригласило на разговор представителя Ватикана в стране из-за высказываний Папы Франциска. В речи к российской молодежи он восхвалял “величие” российской империи.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.

— Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска, — сказала пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките.

Напомним, в своем обращении к российской молодежи в католическом храме в Санкт-Петербурге понтифик сказал, что они являются “детьми великой России — великих святых, царей”, вспомнив в положительном тоне таких персон, как Петр I и Екатерина II.

Кроме того Папа сказал, что русский народ и русская нация “имеют столько культуры, столько человечности”.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что речь Папы вызывает большое сожаление, ведь именно такой империалистической пропагандой, “духовными связями” и необходимостью спасения “великой матушки-России” Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и разрушение сотен украинских городов и сел.

29 августа Папское представительство в Украине заявило, что Франциск не призывал католическую молодежь России брать пример с царей Петра I и Екатерины II, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями. Там подчеркнули, что это якобы интерпретация СМИ.

Источник: LRT

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