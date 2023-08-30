Литва викликає представника Ватикану після слів понтифіка про “велич” Росії

Міністерство закордонних справ Литви запросило на розмову представника Ватикану у країні через висловлювання Папи Франциска. У промові до російської молоді він вихваляв “велич” російської імперії.

Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на речницю зовнішньополітичного відомства.

– Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки, – сказала речниця МЗС Литви Пауліна Левіцкіте.

Нагадаємо, у своєму зверненні до російської молоді у католицькому храмі у Санкт-Петербурзі понтифік сказав, що вони є “дітьми великої Росії – великих святих, царів”, згадавши у позитивному тоні таких персон, як Петро I та Катерина II.

Крім того Папа сказав, що російський народ і російська нація “мають стільки культури, стільки людяності”.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що промова Папи викликає великий жаль , адже саме такою імперіалістичною пропагандою, “духовними зв’язками” і необхідністю порятунку “великої матінки-Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і руйнування сотень українських міст і сіл.

29 серпня Папське представництво в Україні заявило, що Франциск не закликав католицьку молодь Росії брати приклад з царів Петра I та Катерини II, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями. Там зазначили, що це нібито інтерпретація ЗМІ.

Джерело: LRT

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