Литва викликає представника Ватикану після слів понтифіка про “велич” Росії
Міністерство закордонних справ Литви запросило на розмову представника Ватикану у країні через висловлювання Папи Франциска. У промові до російської молоді він вихваляв “велич” російської імперії.
Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на речницю зовнішньополітичного відомства.
– Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки, – сказала речниця МЗС Литви Пауліна Левіцкіте.
Нагадаємо, у своєму зверненні до російської молоді у католицькому храмі у Санкт-Петербурзі понтифік сказав, що вони є “дітьми великої Росії – великих святих, царів”, згадавши у позитивному тоні таких персон, як Петро I та Катерина II.
Крім того Папа сказав, що російський народ і російська нація “мають стільки культури, стільки людяності”.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що промова Папи викликає великий жаль , адже саме такою імперіалістичною пропагандою, “духовними зв’язками” і необхідністю порятунку “великої матінки-Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і руйнування сотень українських міст і сіл.
29 серпня Папське представництво в Україні заявило, що Франциск не закликав католицьку молодь Росії брати приклад з царів Петра I та Катерини II, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями. Там зазначили, що це нібито інтерпретація ЗМІ.
Джерело: LRT
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв