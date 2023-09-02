Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана

Нобель
Фото: Depositphotos

Нобелевский фонд принял решение отозвать приглашения для послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

Об этом сообщила пресс-служба организации на своем сайте.

В фонде отметили, что нынешнее решение о приглашении на церемонию послов всех стран и дипломатических миссий, которые представлены в Швеции и Норвегии, вызвали резкую реакцию, в частности, в Швеции.

Было решено не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. В заявлении говорится, что по-прежнему всех послов пригласят на церемонию в Осло.

— Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, — отмечается в заявлении.

На это решение уже отреагировали в украинском МИД, назвав его победой гуманизма.

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что в украинском ведомстве убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло.

Напомним, фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

Украина выступила против приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

Источник: Нобелевский фонд

МЗС України, Нобелівська премія, Стокгольм
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Контрнаступление ВСУ движется в верном направлении. Это понимают наши партнеры — Кулеба
воїни ЗСУ
Украина выступила против приглашения России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии — МИД
Нобелівська премія 2022
Кулеба встретился с Макроном во Франции: обсудили Формулу мира и экспорт зерна
Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана
Пригожин провел успешные переговоры с Путиным: Кулеба ответил на призывы договориться с РФ
Дмитро Кулеба
Чтобы освободить гражданских из плена, Украине нужно участие третьей страны — Кулеба
Дмитро Кулеба

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь