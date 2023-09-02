Фонд Нобеля после критики отозвал приглашения на церемонию послам РФ, Беларуси и Ирана
Нобелевский фонд принял решение отозвать приглашения для послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.
Об этом сообщила пресс-служба организации на своем сайте.
В фонде отметили, что нынешнее решение о приглашении на церемонию послов всех стран и дипломатических миссий, которые представлены в Швеции и Норвегии, вызвали резкую реакцию, в частности, в Швеции.
Было решено не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. В заявлении говорится, что по-прежнему всех послов пригласят на церемонию в Осло.
— Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, — отмечается в заявлении.
На это решение уже отреагировали в украинском МИД, назвав его победой гуманизма.
Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что в украинском ведомстве убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло.
Напомним, фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.
Украина выступила против приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.
Источник: Нобелевский фонд
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