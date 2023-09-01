Украина выступила против приглашения России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии — МИД

Украина выступила против приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

– Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Доказывать ценности гуманизма России и Беларуси — сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату, – написал Николенко.

Представитель МИД отметил, что, скорее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах.

Он напомнил, что в прошлом году фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов в качестве ответа на российскую агрессию против Украины.

– И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси, – подчеркнул Николенко.

Напомним, в прошлом году американский телеканал CNN сообщал, что лидер Украины Владимир Зеленский занимал первое место в списке фаворитов на получение Нобелевской премии мира 2022 у многих букмекеров.

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