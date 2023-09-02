Фонд Нобеля після критики відкликав запрошення на церемонію послам РФ, Білорусі та Ірану

Нобелівський фонд ухвалив рішення відкликати запрошення для послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі.

Про це повідомила пресслужба організації на своєму сайті.

У фонді зазначили, що цьогорічне рішення про запрошення на церемонію послів усіх країн і дипломатичних місій, які представлені у Швеції та Норвегії, викликали різку реакцію, зокрема у Швеції.

Було вирішено не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. У заяві йдеться, що, як і раніше, всіх послів запросять на церемонію до Осло.

– Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток із регулярної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі, – зазначається у заяві.

На це рішення вже відреагували в українського МЗС, назвавши його перемогою гуманізму.

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що в українському відомстві переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло.

Нагадаємо, фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Україна виступила проти запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Джерело: Нобелівський фонд

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.