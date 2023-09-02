Фонд Нобеля після критики відкликав запрошення на церемонію послам РФ, Білорусі та Ірану
Нобелівський фонд ухвалив рішення відкликати запрошення для послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі.
Про це повідомила пресслужба організації на своєму сайті.
У фонді зазначили, що цьогорічне рішення про запрошення на церемонію послів усіх країн і дипломатичних місій, які представлені у Швеції та Норвегії, викликали різку реакцію, зокрема у Швеції.
Було вирішено не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. У заяві йдеться, що, як і раніше, всіх послів запросять на церемонію до Осло.
– Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток із регулярної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі, – зазначається у заяві.
На це рішення вже відреагували в українського МЗС, назвавши його перемогою гуманізму.
Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що в українському відомстві переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло.
Нагадаємо, фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.
Україна виступила проти запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.
Джерело: Нобелівський фонд
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