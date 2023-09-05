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Валерій Савицький, редактор стрічки

Політики, влада і незалежні ЗМІ: Кремль посилив пропаганду в Німеччині

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Фото: Getty Images

Російська Федерація після вторгнення в Україну посилила агресивну пропаганду в Німеччині. Під удар потрапили політики, органи влади та незалежні ЗМІ.

Про це заявило Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що російська влада адаптувала зміст і тональність своїх політичних дезінформацій щодо військових дій проти України. Водночас використовується подання інформації та поширення неправдивих відомостей, спрямованих на легітимізацію російського диктатора Володимира Путіна й утримання його при владі.

Експерт у галузі контррозвідки Бодо Беккер розповів, що за допомогою дезінформації російські державні органи намагаються впливати на громадську думку в інших країнах.

– У Німеччині РФ прагне підірвати довіру суспільства до політики, державних парламентів і вільних ЗМІ, а також дискредитувати й послабити союзницькі відносини країн і спільність відносин із Євросоюзом і НАТО, – сказав Беккер.

Він додав, що російська пропаганда постійно торкається спірних тем у Німеччині та перетворює їх на власний інструмент. Далі РФ використовує різні можливості для прямого й обмеженого поширення дезінформації.

Видання зазначило, що одним із недавніх прикладів російської дезінформації в Німеччині став опублікований у липні відеоролик німецькою мовою Хайль Зеленський!. Його активно поширювали російські держЗМІ та блогери, видаючи за німецький, але журналісти з’ясували, що в ньому знялися російські актори. У відео критикувалася допомога ФРН Україні.

 

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, в Кремлі планують оновити інформаційну політику щодо ведення війни з Україною. Найближчим часом влада держави-агресора буде шукати нових спікерів та нові інформаційні майданчики для поширення своїх наративів.

Єврокомісія дослідила, що соціальна мережа Twitter (X), яка належить Ілону Маску, відіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України охопила більшу кількість людей, аніж до початку повномасштабної війни.

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пропаганда РФ фейк

дезінформація, Німеччина, Пропаганда, Путін, Росія
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