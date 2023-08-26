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Юлия Захарченко, редактор ленты

Популяризируют “естественные” идеи: РФ распространяет пропаганду через лидеров мнений на Западе

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Российская Федеральная служба безопасности систематически распространяет прокремлевскую пропаганду, используя частные отношения между московскими агентами и влиятельными лицами стран Запада.

По данным издания CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, уполномоченного обсуждать рассекреченные данные разведки США.

В американской разведке утверждают, ФСБ РФ пытается повлиять на государственную политику и общественное мнение на Западе. В частности, кремлевские спецслужбы направляют гражданских россиян налаживать отношения с влиятельными лицами США и Запада для дальнейшего распространения нужных нарративов.

— Эти операции влияния разработаны как заведомо небольшие по масштабу, общая цель состоит в том, чтобы США и западные лица представили эти идеи как естественные, — подчеркнул американский чиновник.

Он обратил внимание, что подобное влияние создают на основе построения доверия, которое затем используют для тайного продвижения повестки дня ФСБ РФ. Продуманные кампании иногда были эффективными для распространения российских нарративов в западной прессе.

В частности, российская ФСБ использует эту тактику для влияния на политическое мнение на территории РФ. Среди них — представитель российской прессы Антон Цветков, который организовал протесты возле посольств в Москве по указанию ФСБ.

С помощью протестов там продвигали российские нарративы о войне РФ против Украины, в частности, о якобы “нацистах” и “гибели детей на Донбассе”, скрывая роль российского правительства. Американский чиновник считает, что эти нарративы стремились продать российскому народу.

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Источник: CNN
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