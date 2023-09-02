Новые правила Маска в Twitter помогают распространять пропаганду Кремля — отчет ЕС
Социальная сеть Twitter (X), которая принадлежит Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины охватила большее количество людей, чем до начала полномасштабной войны.
Об этом говорится в исследованиях, обнародованных на этой неделе Европейской комиссией, сообщила газета The Washington Post.
Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших соцсетей, в частности Meta, противодействовать пропаганде Кремля, российская дезинформация против Украины процветает.
— В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в соцсетях, ориентированных на Кремль, существенно выросли по всей Европе. Предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние прокремлевских аккаунтов еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности, из-за разрушения стандартов безопасности Twitter, — говорится в исследовании.
ЕС применил гораздо более агрессивный регуляторный подход к поддерживаемой правительством дезинформации, чем Соединенные Штаты.
Закон о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от них оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.
Европейские санкции против российских государственных СМИ побудили YouTube и другие платформы запретить такие каналы, как RT.
Исследование показало, что Twitter оказался не единственным, кто не смог остановить распространение российской пропаганды. Instagram, Telegram и Facebook также подверглись критике.
Маск вывел свою социальную платформу из добровольного кодекса поведения по борьбе с дезинформацией, смягчил правила в отношении контента и сократил штат сотрудников, обеспечивающих его соблюдение.
Под руководством Маска компания отказалась от пометок государственные СМИ, которые она прикрепляла к RT и другим подконтрольным Кремлю аккаунтам. Пропагандисты также заплатили за программу проверки платформы Blue-check, чтобы сделать свои посты более заметными.
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