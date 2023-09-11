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Ким Чен Ын едет в РФ на встречу с Путиным — СМИ

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, направляется в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает YTN.

По словам высокопоставленного чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын в воскресенье, 10 сентября, отправился на частном поезде из Пхеньяна во Владивосток на Восточный экономический форум. Именно там в среду, 13 сентября, может состояться встреча диктаторов.

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Ранее американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия.

Как сообщает Bloomberg, северокорейское оружие может позволить России затянуть агрессию против Украины. В то же время это вооружение недостаточно современное, чтобы изменить ход войны.

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Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Росія
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