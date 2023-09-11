Кім Чен Ин їде до РФ на зустріч з Путіним – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, прямує до РФ на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє YTN.

За словами високопоставленого чиновника Південної Кореї, Кім Чен Ин у неділю, 10 вересня, вирушив на приватному поїзді з Пхеньяна до Владивостока на Східний економічний форум. Саме там у середу, 13 вересня, може відбутися зустріч диктаторів.

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Раніше американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

Як повідомляє Bloomberg, північнокорейська зброя може дозволити Росії затягнути агресію проти України. Водночас це озброєння недостатньо сучасне, щоб змінити хід війни.

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