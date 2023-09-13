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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Румынии снова нашли обломки БпЛА, после российской атаки на порты Придунавья

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

После очередной атаки РФ на одесские порты на территории Румынии снова нашли обломки российского ударного беспилотника.

Как пишет румынское издание Digi 24 обломки обнаружили в 14 километрах от границы с Украиной и более чем в 20 километрах от порта Измаил, который во время российской атаки подвергся значительным разрушениям.

– Экипаж вертолета IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии… обнаружил в среду, 13 сентября, около 11:30 утра в районе населенных пунктов Нуфарул и Виктория, жудец Тульча, фрагменты, которые, возможно, происходят с беспилотника, разбросанные на площади в несколько десятков метров, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают эксперты специально созданной группы для расследования и проведения экспертиз.

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Между тем Минобороны Румынии осудило российские атаки на дунайские порты Украины.

Отметим, что обломки российских беспилотников падают на территории Румынии уже не впервые.

Напомним, ночью 13 сентября российские войска четыре с половиной часа атаковали гражданскую инфраструктуру Подунавья на юге Одесской области.

По Измаильскому району оккупанты направили несколько групп ударных дронов. В результате атаки семь человек получили ранения, их госпитализировали. Один из раненых в тяжелом состоянии.

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Безпілотники, Война в Украине, Міноборони, Російська агресія, Румунія
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