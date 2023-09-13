В Румынии снова нашли обломки БпЛА, после российской атаки на порты Придунавья

После очередной атаки РФ на одесские порты на территории Румынии снова нашли обломки российского ударного беспилотника.

Как пишет румынское издание Digi 24 обломки обнаружили в 14 километрах от границы с Украиной и более чем в 20 километрах от порта Измаил, который во время российской атаки подвергся значительным разрушениям.

– Экипаж вертолета IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии… обнаружил в среду, 13 сентября, около 11:30 утра в районе населенных пунктов Нуфарул и Виктория, жудец Тульча, фрагменты, которые, возможно, происходят с беспилотника, разбросанные на площади в несколько десятков метров, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают эксперты специально созданной группы для расследования и проведения экспертиз.

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Между тем Минобороны Румынии осудило российские атаки на дунайские порты Украины.

Отметим, что обломки российских беспилотников падают на территории Румынии уже не впервые.

Напомним, ночью 13 сентября российские войска четыре с половиной часа атаковали гражданскую инфраструктуру Подунавья на юге Одесской области.

По Измаильскому району оккупанты направили несколько групп ударных дронов. В результате атаки семь человек получили ранения, их госпитализировали. Один из раненых в тяжелом состоянии.

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