У Румунії знову знайшли уламки БпЛА, після російської атаки на порти Придунав’я

Після чергової атаки РФ на одеські порти на території Румунії знову знайшли уламки російського ударного безпілотника.

Як пише румунське видання Digi 24, уламки виявили за 14 км від кордону з Україною та більш ніж за 20 км від порту Ізмаїл, який під час російської атаки зазнав значних руйнувань.

– Екіпаж вертольота IAR 330 Puma Військово-повітряних сил Румунії… виявив у середу, 13 вересня, близько 11:30 ранку в районі населених пунктів Нуфарул і Вікторія, жудець Тульча, фрагменти, які, можливо, походять з безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів, – йдеться у повідомленні.

Нині на місці працюють експерти спеціально створеної групи для розслідування та проведення експертиз.

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Тим часом Міноборони Румунії засудило російські атаки на дунайські порти України.

Зазначимо, що уламки російських безпілотників падають на території Румунії вже не вперше.

Нагадаємо, уночі 13 вересня російські війська чотири з половиною години атакували цивільну інфраструктуру Подунав’я на півдні Одеської області.

По Ізмаїльському району окупанти спрямували кілька груп ударних дронів. Внаслідок атаки сім людей зазнали поранень, їх госпіталізували. Один з поранених у важкому стані.

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