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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Румунії знову знайшли уламки БпЛА, після російської атаки на порти Придунав’я

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Після чергової атаки РФ на одеські порти на території Румунії знову знайшли уламки російського ударного безпілотника.

Як пише румунське видання Digi 24, уламки виявили за 14 км від кордону з Україною та більш ніж за 20 км від порту Ізмаїл, який під час російської атаки зазнав значних руйнувань. 

– Екіпаж вертольота IAR 330 Puma Військово-повітряних сил Румунії… виявив у середу, 13 вересня, близько 11:30 ранку в районі населених пунктів Нуфарул і Вікторія, жудець Тульча, фрагменти, які, можливо, походять з безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів, – йдеться у повідомленні.

Нині на місці працюють експерти спеціально створеної групи для розслідування та проведення експертиз. 

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Тим часом Міноборони Румунії засудило російські атаки на дунайські порти України. 

Зазначимо, що уламки російських безпілотників падають на території Румунії вже не вперше.

Нагадаємо, уночі 13 вересня російські війська чотири з половиною години атакували цивільну інфраструктуру Подунав’я на півдні Одеської області.

По Ізмаїльському району окупанти спрямували кілька груп ударних дронів. Внаслідок атаки сім людей зазнали поранень, їх госпіталізували. Один з поранених у важкому стані.

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Безпілотники, Війна в Україні, Міноборони, Російська агресія, Румунія
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У Румунії знову знайшли уламки БпЛА, після російської атаки на порти Придунав’я

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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У Румунії знову знайшли уламки БпЛА, після російської атаки на порти Придунав’я
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