В Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент Йоганніс жорстко попередив Росію

Військові знайшли на території Румунії уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовуються Росією для атак по Україні.

Про це повідомляє видання HotNews.ro.

Зазначається, що фрагменти дрона виявили біля села Плауру, повіту Тульча. Пошукову місію розпочали після повідомлення від місцевої влади про ймовірне перебування елементів безпілотника приблизно за 2,5 км на південний схід від села.

Зараз дивляться

Президент Румунії Клаус Йоганніс оперативно відреагував на цю подію і заявив, що виявлення нових фрагментів безпілотників, подібних до тих, що використовуються російськими військовими на румунській території поблизу кордону з Україною, свідчить про абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

– Я рішуче засуджую цей інцидент, спровокований російськими атаками на українські порти на Дунаї, – наголосив Клаус Йоганніс.

Він зазначив, що у суботу, 9 вересня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час розмови Йоганніс поінформував очільника Альянсу про нові події, а Столтенберг підтвердив свою повну солідарність з Румунією і запевнив, що НАТО і його члени повністю підтримують офіційний Бухарест.

В якості доказу підтримки Румунії, Йоганніс вказав на нещодавнє рішення США збільшити свою присутність у країні за допомогою літаків F-16 в рамках місії повітряної поліції.

– Як я вже говорив раніше, в рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки в нашій історії. Я знову рішуче засуджую неодноразові напади РФ на українське населення та цивільну інфраструктуру, зокрема на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнними злочинами, – сказав Клаус Йоганніс.

Падіння уламків російських дронів на територію Румунії

Вночі 4 вересня російські військові атакували безпілотниками Shahed-136 інфраструктуру портів та зерносховища Подунав’я в Одеській області. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

Того ж дня у Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських безпілотників впали на території Румунії. А в МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території цієї країни.

5 вересня МЗС і Міноборони Румунії, а також президент країни Клаус Йоганніс оперативно спростували падіння на своїй території безпілотників Shahed чи будь-яких інших військових російських пристроїв.

Однак уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру – навпроти українського міста Ізмаїл.

У Північноатлантичному союзі відреагували на підтвердження Румунії про знайдені біля Дунаю фрагменти дрона, що можуть бути залишками російського безпілотника типу Shahed-136.

Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон. У п’ятницю, 8 вересня, румунський Національний комітет із надзвичайних ситуацій вирішив посилити заходи цивільного захисту населення в районах на березі Дунаю. Місцевих жителів проінструктують як поводитися під час атак та збудують укриття.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.