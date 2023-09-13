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Валерий Савицкий, редактор ленты

Армения ратифицирует Римский статут, но не для ареста Путина

Нікол Пашинян
Фото: Depositphotos

Республика Армения полностью ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда.

Об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Armenpress.

— Правительство направило Римский статут в Национальное Собрание, и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении, — сказал глава правительства.

Армения подписала Римский статут 17 июля 1998 года. В конце 2022 года правительство страны обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Римского статута Конституции. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

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1 сентября 2023 года правительство Армении направило Римский статут в парламент для ратификации.

11 сентября Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не связана с отношениями с Россией, просто по времени процесс совпал “с контекстом отношений России и МУС”. По его словам, ратификация документа связана “с приграничной с Азербайджаном ситуацией, напряженностью”.

По его словам, Армения ратифицирует Римский статут, поскольку желает, чтобы события мая 2021-го, сентября 2022 года, когда произошло нападение ВС Азербайджана на территорию Армении, стали предметом расследования в Международном уголовном суде.

Римский статут Международного уголовного суда

Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Среди прочего, Статут устанавливает функции, юрисдикцию и структуру Международного уголовного суда.

По состоянию на март 2023 года договор подписали 155 государств, но ратифицировали – 123.

Согласно Римскому статуту, МУС расследует наиболее серьёзные преступления, которые вызывают озабоченность международного сообщества: преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления, а также преступление агрессии.

Ордера МУС на арест Владимира Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы по обвинению в незаконной депортации населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей) со временно оккупированных районов Украины в Россию.

Согласно процедуре, власти страны, в которую приедет российский диктатор, обязаны выдать его МУС, как разыскиваемого военного преступника.

3 августа глава МУС Петр Гофманский заявил, что суд может выдать новые ордера на арест Путина, в частности по делу о военных преступлений частной военной компании Вагнера.

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Армения, Владимир Путин, Нікол Пашинян, Путін, Римський статут
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