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Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Вірменія ратифікує Римський статут, але не для арешту Путіна

Нікол Пашинян
Фото: Depositphotos

Республіка Вірменія повністю ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Про це під час урядової години в Національних зборах заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

– Уряд направив Римський статут до Національних Зборів, і згідно з моєю позицією і позицією нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це ніяк не пов’язано з відносинами Вірменія-Росія, це стосується питань безпеки Вірменії, – сказав глава уряду.

Вірменія підписала Римський статут 17 липня 1998 року. Наприкінці 2022 року уряд країни звернувся до Конституційного суду з питання відповідності Римського статуту Конституції. 24 березня 2023 року КС визнав відповідними Основному закону зобов’язання, закріплені у Римському статуті МКС.

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1 вересня 2023 року уряд Вірменії направив Римський статут до парламенту для ратифікації.

11 вересня Нікол Пашинян заявив, що ратифікація Римського статуту не пов’язана з відносинами з Росією, просто в часі процес збігся “з контекстом відносин Росії та МКС”. За його словами, ратифікація документа пов’язана “з прикордонною з Азербайджаном ситуацією, напруженістю”.

За його словами, Вірменія ратифікує Римський статут, оскільки бажає, щоб події травня 2021-го, вересня 2022 року, коли стався напад ЗС Азербайджану на територію Вірменії, стали предметом розслідування у Міжнародному кримінальному суді.

Римський статут Міжнародного кримінального суду

Ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набув чинності з 1 липня 2002 року. Серед іншого, Статут встановлює функції, юрисдикцію та структуру Міжнародного кримінального суду.

Станом на березень 2023 року договір підписали 155 держав, але ратифікували – 123.

Згідно з Римським статутом, МКС розслідує найсерйозніші злочини, що спричиняють занепокоєння міжнародної спільноти: злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, а також злочин агресії.

Ордери МКС на арешт Володимира Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери видано за обвинуваченням у незаконній депортації населення (дітей) і незаконному переміщенні населення (дітей) з тимчасово окупованих районів України в Росію.

Згідно з процедурою, влада країни, до якої приїде російський диктатор, зобов’язана видати його МКС, як воєнного злочинця.

3 серпня глава МКС Петро Гофманський заявив, що суд може видати нові ордери на арешт Путіна, зокрема у справі щодо воєнних злочинів приватної військової компанії Вагнера.

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Вірменія, Володимир Путін, Нікол Пашинян, Путін, Римський статут
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