Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни, МКС закликають видати ордер на арешт

Європарламент визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до війни проти України нарівні з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.

Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

У документі йдеться про його відповідальність за переслідування українців. Законодавча організація Європейського Союзу стверджує, що Лукашенко визнається співучасником російських воєнних злочинів на території України.

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Резолюція детально перераховує та описує безліч злочинів, скоєних білоруським режимом. У ній фіксується факт розпалювання ненависті, активної участі в антиукраїнській пропаганді, яку проводять сили режиму Лукашенка.

Водночас у резолюції наголошується, що саме режим Лукашенка надав дозвіл на агресію проти України з території Білорусі, здійснюючи пряме постачання боєприпасів і військового спорядження російській армії.

– Нелегітимний режим Лукашенка став повним співучасником невиправданої агресивної війни Росії та воєнних злочинів проти України, – йдеться в документі.

Депутати Європарламенту вважають за потрібне застосувати проти Білорусі санкції, які діють проти Росії.

Також Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати міжнародний ордер на арешт Лукашенка. У документі наголошується, що Рада ЄС має розширити перелік осіб із Білорусі, на яких поширюються санкції Євросоюзу.

В Європарламенті нагадали, що більшість громадян Білорусі не підтримують агресію проти України. Вони зауважують, що частина з них борються проти РФ у складі української армії, зокрема, у полку імені Кастуся Калиновського.

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