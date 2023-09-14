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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни, МКС закликають видати ордер на арешт

Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни, МКС закликають видати ордер на арешт
Фото: Факти ICTV

Європарламент визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до війни проти України нарівні з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.

Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

У документі йдеться про його відповідальність за переслідування українців. Законодавча організація Європейського Союзу стверджує, що Лукашенко визнається співучасником російських воєнних злочинів на території України.

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Резолюція детально перераховує та описує безліч злочинів, скоєних білоруським режимом. У ній фіксується факт розпалювання ненависті, активної участі в антиукраїнській пропаганді, яку проводять сили режиму Лукашенка.

Водночас у резолюції наголошується, що саме режим Лукашенка надав дозвіл на агресію проти України з території Білорусі, здійснюючи пряме постачання боєприпасів і військового спорядження російській армії.

– Нелегітимний режим Лукашенка став повним співучасником невиправданої агресивної війни Росії та воєнних злочинів проти України, – йдеться в документі.

Депутати Європарламенту вважають за потрібне застосувати проти Білорусі санкції, які діють проти Росії.

Також Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати міжнародний ордер на арешт Лукашенка. У документі наголошується, що Рада ЄС має розширити перелік осіб із Білорусі, на яких поширюються санкції Євросоюзу.

В Європарламенті нагадали, що більшість громадян Білорусі не підтримують агресію проти України. Вони зауважують, що частина з них борються проти РФ у складі української армії, зокрема, у полку імені Кастуся Калиновського.

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Міжнародний кримінальний суд

арешт, Війна в Україні, Міжнародний кримінальний суд, МКС, Олександр Лукашенко
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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