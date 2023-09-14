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Валентина Летяк, редактор ленты

Украинские пилоты завершили тестирование истребителей Gripen – Минобороны Швеции

винищувач Gripen
Фото: Depositphotos

В Швеции завершились тестовые полеты украинских пилотов на истребителях Gripen.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

— Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо, — подчеркнул он.

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Такая подготовка включает в себя испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, Швеция не исключает передачи самолетов Gripen Украине, “однако опыт, полученный во время учебной программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого”.

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винищувач jas 39 gripen

В августе стало известно, что двое наших летчиков тестируют в Швеции самолеты Gripen и изучают все возможности для того, чтобы Украина в перспективе имела на вооружении этот истребитель.

Источник: Aftonbladet

Война в Украине, Истребители для Украины, Повітряні сили України, український пілот, Швеция
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