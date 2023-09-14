Українські пілоти завершили тестування винищувачів Gripen – Міноборони Швеції
У Швеції завершилися тестові польоти українських пілотів на винищувачах Gripen.
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
– Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно із доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, вона минула добре, – наголосив він.
Така підготовка передбачає випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.
За словами Йонсона, Швеція не виключає передання літаків Gripen Україні, “проте досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього”.
У серпні стало відомо, що двоє наших льотчиків тестують у Швеції літаки Gripen і вивчають усі можливості для того, щоб Україна в перспективі мала на озброєнні цей винищувач.
Джерело: Aftonbladet
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