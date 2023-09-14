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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Українські пілоти завершили тестування винищувачів Gripen – Міноборони Швеції

винищувач Gripen
Фото: Depositphotos

У Швеції завершилися тестові польоти українських пілотів на винищувачах Gripen.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

– Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно із доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, вона минула добре, – наголосив він.

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Така підготовка передбачає випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

За словами Йонсона, Швеція не виключає передання літаків Gripen Україні, “проте досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього”.

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У серпні стало відомо, що двоє наших льотчиків тестують у Швеції літаки Gripen і вивчають усі можливості для того, щоб Україна в перспективі мала на озброєнні цей винищувач.

Джерело: Aftonbladet

Війна в Україні, Винищувачі для України, Повітряні сили України, український пілот, Швеція
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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