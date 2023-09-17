Канада выделяет €23 млн в фонд закупки приоритетных средств ПВО для Украины

Канада выделяет 33 млн канадских долларов (примерно €23 млн) в фонд закупки приоритетных средств противовоздушной обороны для Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.

Министр обороны Билл Блэр заявил, что вклад Канады направлен в созданный Британией партнерский фонд для приобретения для Украины “высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны” для защиты от российских атак ракетами и беспилотниками. В инициативе участвуют, кроме Британии, также Дания, Нидерланды и США.

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Блэр сообщил, что вклад является частью военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада уже выделила помощь на сумму более 8 млрд канадских долларов, из которых около 1,8 млрд направлено на военную помощь.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем саммите Крымской платформы в Киеве сообщил, что его страна вводит новые санкции против 29 юридических лиц России, в частности в ядерной отрасли.

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