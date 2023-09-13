Умєров та міністр оборони Канади обговорили військову підтримку України
Глава оборонного відомства Канади Біл Блер обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим подальшу підтримку України.
Про це на своїй сторінці у мережі Х (колишній Twitter) повідомив сам Блер.
– Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України, – заявив Блер.
Він зазначив, що Канада “вже виділила Україні оборонної допомоги на понад $1,8 млрд й продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться”.
Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 29 юридичних осіб Росії, зокрема у ядерній галузі.
Фото: Рустем Умєров/Facebook
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