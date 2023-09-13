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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Умєров та міністр оборони Канади обговорили військову підтримку України

Рустем Умєров
Фото: Pixabay

Глава оборонного відомства Канади Біл Блер обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим подальшу підтримку України.

Про це на своїй сторінці у мережі Х (колишній Twitter) повідомив сам Блер.

– Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України, – заявив Блер.

Він зазначив, що Канада “вже виділила Україні оборонної допомоги на понад $1,8 млрд й продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться”.

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Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 29 юридичних осіб Росії, зокрема у ядерній галузі.

Фото: Рустем Умєров/Facebook

Війна в Україні, військова допомога, Канада, Підтримка України
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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