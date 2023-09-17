Сенаторы-республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ATACMS

Четыре сенатора-республиканца призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом говорится в заявлении.

— Мы обращаемся к Вам с призывом немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дальнейшая задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и продолжит этот конфликт, — говорится в письме.

Том Коттон, Роджер Уикер, Сьюзан Коллинз и Линдси Грэм отметили, что США вполне способны предоставить это оружие без какого-либо заметного риска для собственной боеспособности.

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— Украина значительно ослабила российскую боевую мощь и нуждается лишь в небольшой части наших ATACMS. Кроме того, США способны производить сотни ПТРК и высокоточных ударных ракет в год и пополнять свои запасы в ближайшей перспективе, — добавили сенаторы.

На днях западные СМИ сообщили, что США рассматривают возможность предоставления Украине ограниченного количества ракет ATACMS.

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