Сенаторы-республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ATACMS
Четыре сенатора-республиканца призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом говорится в заявлении.
— Мы обращаемся к Вам с призывом немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дальнейшая задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и продолжит этот конфликт, — говорится в письме.
Том Коттон, Роджер Уикер, Сьюзан Коллинз и Линдси Грэм отметили, что США вполне способны предоставить это оружие без какого-либо заметного риска для собственной боеспособности.
— Украина значительно ослабила российскую боевую мощь и нуждается лишь в небольшой части наших ATACMS. Кроме того, США способны производить сотни ПТРК и высокоточных ударных ракет в год и пополнять свои запасы в ближайшей перспективе, — добавили сенаторы.
На днях западные СМИ сообщили, что США рассматривают возможность предоставления Украине ограниченного количества ракет ATACMS.
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