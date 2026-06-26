В ночь на 26 июня российские войска в очередной раз атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Под ударом оказалась Вилковская городская территориальная община Измаильского района.

О последствиях атаки сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации.

Атака на Измаильский район Одесской области

По информации ОВА, в результате удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электроснабжения временно остались город Вилково и часть населенных пунктов общины.

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Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям района.

Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки загорелся коттедж. К ликвидации последствий удара оперативно привлекли подразделения ГСЧС.

В результате российской атаки пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На местах продолжают работать спасатели, энергетики и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия очередного удара по Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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