Ночная атака на Одесскую область: город Вилково остался без света, есть пострадавший
- Россия нанесла удары по энергетической и гражданской инфраструктуре юга Одесской области.
- Поврежден объект энергетики в Вилковской общине.
- Без электроснабжения временно остались Вилково и часть населенных пунктов.
В ночь на 26 июня российские войска в очередной раз атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Под ударом оказалась Вилковская городская территориальная община Измаильского района.
О последствиях атаки сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации.
Атака на Измаильский район Одесской области
По информации ОВА, в результате удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электроснабжения временно остались город Вилково и часть населенных пунктов общины.
Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям района.
Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки загорелся коттедж. К ликвидации последствий удара оперативно привлекли подразделения ГСЧС.
В результате российской атаки пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
На местах продолжают работать спасатели, энергетики и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия очередного удара по Одесской области.
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Фото: Одесская ОВА