В приложении Резерв+ у некоторых военнообязанных появился новый статус “ВОС-999. Нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки”.

Что означает статус “требует базовой подготовки” в Резерв+ и нужно ли из-за этого куда-то обращаться, читайте в нашем материале.

Нуждается в базовой подготовке: что означает этот статус в Резерв+

В Министерстве обороны объяснили, что означает статус “нуждается в базовой подготовке”. Это связано с военно-учетной специальностью и показывает, что человек относится к категории лиц, которые в случае призыва могут потребовать прохождения базовой общевойсковой подготовки.

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Отметка ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которую присваивают военнообязанным, ранее не проходившим военную службу или учебное собрание.

В Минобороны отмечают, что такая норма предусмотрена приказом Министерства обороны №317 и основывается на положениях статьи 39 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Статус “требует базовой общевойсковой подготовки” означает, что в государственном учете человек определен как не имеющий полученной военной подготовки. То есть, в случае призыва во время мобилизации на особый период предусмотрено прохождение соответствующего обучения.

В Министерстве обороны объясняют, что эти данные нужны прежде всего для того, чтобы понимать количество людей, которые могут нуждаться в базовой подготовке в случае привлечения на военную службу.

Нужно ли что-то делать, если в Резерв+ появился статус “нуждается в базовой подготовке”

Как объясняют в Минобороны, появление такого статуса не означает, что человек должен немедленно пройти обучение или обратиться в территориальный центр комплектования.

Отметка “требует базовой подготовки” в Резерв+ не является основанием для штрафа, ограничений или других мер. Следовательно, такое лицо не находится в розыске и ему не нужно платить никакие штрафы.

Это только информационная запись в военно-учетных данных, которая показывает, что человек относится к категории лиц без предварительной военной подготовки.

Кому могут присвоить статус “нуждается в базовой подготовке”

Адвокат Дарья Тарасенко на Facebook объяснила, что такой статус может быть присвоен не только тем, кто состоит на военном учете и никогда не служил.

По ее словам, отметка может появляться и у людей с отсрочкой.

Также речь идет о лицах:

которые никогда не проходили военную службу;

не были срочниками;

не были военнослужащими;

не проходили военное учебное собрание или иную подготовку.

Адвокат отмечает, что сама эта отметка не означает автоматический призыв или мобилизацию. Если человека будут призывать на военную службу, он должен сначала пройти необходимую подготовку в соответствующих учебных центрах.

Что будет, если человека с таким статусом мобилизуют

Наличие статуса “требует базовой общевойсковой подготовки” означает, что перед выполнением задач в составе Сил обороны человек должен получить первоначальные военные навыки. Для этого его должны направить на обучение в учебный центр, где он пройдет курс подготовки.

Во время такого обучения военнообязанные получают базовые знания и практические навыки, необходимые для прохождения военной службы.

Почему отменили БОВП для студентов и что будет вместо нее

Ранее в Украине планировалось ввести обязательную базовую общевойсковую подготовку для студентов учреждений высшего образования.

Однако впоследствии эту норму изменили. Согласно новому закону 4826-IX, теперь вместо обязательного БОВП для студентов будет действовать новая система подготовки граждан к национальному сопротивлению.

В Министерстве обороны объяснили, что решение связано с необходимостью создать комплексную и равномерную систему подготовки населения.

Почему отказались от БОВП для студентов

Одной из причин отмены обязательного БОВП стало то, что такая система охватывала преимущественно студентов университетов, но не распространялась на всех соискателей образования.

Поэтому возник дисбаланс в формировании военного резерва, ведь основная нагрузка приходилась именно на студентов высшего образования.

К тому же проведение масштабной военной подготовки требовало значительных ресурсов, в том числе учебных центров, полигонов и инструкторов. В условиях войны это создавало дополнительную нагрузку и риски безопасности.

Также часть студентов, которые учатся в военных учебных заведениях или проходят специальную военную подготовку, получают необходимые военные знания.

Вместо обязательной базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях вводится дисциплина Основы национального сопротивления.

В школах и заведениях профессионального образования будут преподавать предмет Защита Украины, а в заведениях высшего и высшего образования будут преподавать Основы национального сопротивления.

Курс будут изучать как ребята, так и девушки. Он будет предусматривать не только теорию, но и практические занятия, в том числе овладение навыками обращения с оружием.

К обучению планируется привлекать профессиональных инструкторов, а также центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

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