Ограниченное количество: WSJ узнали новые детали о поставках ракет ATACMS Украине

США приближаются к передаче Украине ракет наземного базирования ATACMS, которые украинские Вооруженные силы давно хотели получить для нанесения более дальних ударов по российским войскам.

Как пишет WSJ, президент США Джо Байден еще не одобрил передачу ракеты. Однако представители Белого дома заявили, что они вновь рассматривают возможность поставки осенью этого года армейской тактической ракетной системы (ATACMS) для усиления контрнаступления Украины.

Украина уже давно обратилась с просьбой о приобретении ATACMS — ракетной системы класса “поверхность-поверхность”, способной наносить удары далеко за пределами российской территории. США изготовили несколько вариантов ATACMS, которые запускаются из мобильной пусковой установки и могут наносить удары на расстоянии от 160 до 300 км в зависимости от модели.

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— Наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. Мы будем продолжать оценивать ситуацию на местах и принимать решения на основе этого, — заявил в воскресенье журналистам заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, отказавшись сообщить, будет ли предоставлена такая система.

Как пишет WSJ со ссылкой на людей, знакомых с планами президента Владимира Зеленского, на следующей неделе украинский лидер посетит Вашингтон, где выступит перед Конгрессом США и встретится с Байденом после посещения Генеральной Ассамблеи ООН.

Белый дом отказался комментировать информацию о предполагаемом визите.

Зеленский заявил в интервью CNN, показанном в воскресенье, что он планирует подтолкнуть Байдена к решению о предоставлении ракет, и надеется, что Украина сможет получить это оружие уже текущей осенью.

Пентагон долгое время не хотел предоставлять эту систему, которая может запускаться с помощью пусковой установки HIMARS, которую США предоставили в прошлом году, аргументируя это тем, что американские вооруженные силы имеют ограниченный запас этого оружия.

— С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и нам приходится следить за тем, чтобы поддерживать собственные запасы боеприпасов. И дальность действия оружия — думаю, что здесь немного преувеличено то, что может и чего не может ATACMS. Речь идет об одном выстреле, так что вспомните мушкет и револьверную винтовку, — заявил в марте в интервью Defense One генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Россия также предупредила Вашингтон, что предоставление ракет большей дальности может перейти “красную черту”, что подстегивает опасения некоторых кругов относительно риска перерастания конфликта в Украине в столкновение между Москвой и Вашингтоном.

Тем не менее, по словам американских чиновников, несколько факторов побудили администрацию Байдена вновь рассмотреть вопрос о предоставлении ракеты.

По словам официальных лиц, рассматриваемые в администрации планы предусматривают поставку ограниченного количества ракет, что может снять опасения Пентагона по поводу того, что американские запасы могут быть сильно истощены.

Ранее США добились гарантий того, что Украина не будет использовать предоставленное Америкой оружие для ударов по территории России, и ожидается, что предоставление ATACMS будет зависеть от аналогичного обещания.

Издание отмечает, что поставив в этом году Украине крылатые ракеты Storm Shadow, Киев показал, что готов ограничить применение западного оружия своей суверенной территорией, а не использовать его для нанесения ударов вглубь России.

Еще один фактор: запасы ракет большей дальности, которые Украина получила от Запада, могут истощиться.

Великобритания располагает ограниченным запасом ракет Storm Shadow, запускаемых с самолетов. Франция также поставляет свой вариант этой системы, известный как Scalp.

По данным европейского производителя, ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние более 240 км. Однако украинские официальные лица заявляют, что наземная система типа ATACMS даст им больше возможностей для быстрого нанесения ударов по объектам логистики, связи и другим объектам на контролируемой Россией украинской территории. Поскольку пусковые установки мобильны, они могут быстро перемещаться после стрельбы — “стрелять и уходить” — чтобы избежать ответного удара со стороны России.

По словам официальных лиц, еще одна система дальнего действия, о поставке которой заявили США, — наземная бомба малого диаметра (GLSDB) с радиусом действия около 144 км — будет передана только через несколько месяцев.

Российские войска потратили месяцы на установку мин, рытье окопов и подготовку оборонительных сооружений протяженностью 600 км на Юге Украины. Эти линии по-прежнему представляют собой серьезное препятствие для войск Украины, которые стремятся перерезать или хотя бы потеснить полосу контролируемой Россией территории, соединяющую юго-запад России с Крымом.

Хотя ATACMS не помогут украинским войскам напрямую прорвать эту оборону, официальные лица надеются, что они позволят Украине нанести удар по некоторым логистическим узлам и штабам, необходимым российским войскам для удержания захваченной украинской территории.

Ранее на этой неделе Украина продемонстрировала свою способность наносить удары вглубь российской территории, атаковав сухие доки ВМФ РФ в крымском порту Севастополь, повредив российскую подводную лодку и большой десантный корабль.

Украина намекнула, что эта операция, ставшая одним из самых впечатляющих ударов по военно-морской мощи России за время 18-месячной войны, была проведена с использованием ракет Storm Shadows.

А в четверг Киев заявил, что его беспилотники и крылатые ракеты украинского производства уничтожили одну из самых современных российских систем ПВО в Крыму, нанеся новый удар по оккупированному полуострову, который служит важнейшей материально-технической базой для войны Москвы на Украине.

Некоторые американские законодатели настаивают на том, чтобы Белый дом предоставил систему ATACMS. В июне комитет по иностранным делам Палаты представителей принял двухпартийную резолюцию, призывающую администрацию Байдена немедленно передать их Киеву.

— Не предоставляя Украине оружие, необходимое для победы в этой войне, администрация затягивает конфликт и уносит бесчисленное количество украинских жизней, — заявил конгрессмен Майкл Маккол.

В мае Байден заявил, что отправка ATACMS “все еще в игре”. В июне официальные лица намекнули, что США рассматривают возможность предоставления Украине систем ATACMS.

Источник : The Wall Street Journal

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