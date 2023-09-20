Дания перезапустит оборонный завод, чтобы производить боеприпасы для Украины

Правительство Королевства Дания работает над выкупом земли под бывшим заводом по производству оружия. Украине крайне необходимы боеприпасы в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает издание DR.

Он отметил, что намерен ускорить процесс и приложить усилия для выкупа земли, на которой ранее располагался завод по производству боеприпасов в Эллинге неподалеку Фредериксхавна.

Сейчас смотрят

По словам Поульсена, он надеется получить разъяснения в течение месяца. После этого есть надежда, что фабрику снова будут использовать по назначению.

— Если нам удастся создать модель, в которой Вооруженные силы смогут вмешаться, облегчить приобретение зданий и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течение следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании, — сказал министр обороны страны.

Что известно об оборонном заводе в Эллинге

Завод по производству боеприпасов был основан в 1676 году в Копенгагене под названием Fyrværkerikompagniet. С тех пор оружие и боеприпасы для датских военных производили по разным адресам.

В 1968 году производство перенесли на унифицированное предприятие в Эллинге. Там боеприпасы и оружие производили под названием Ammunitionsarsenalet. На пике работы на заводе насчитывалось до 200 сотрудников.

В 2008 году государство продало завод испанскому производителю боеприпасов Expal, который переименовал компанию в Denex. С тех пор на заводе в Эллинге производили винтовочные боеприпасы и одновременно утилизировали старые боеприпасы.

В 2020 году Expal закрыла Denex из-за убытков. На тот момент на предприятии работали 65 человек, а завод был единственным местом в Дании, где производились боеприпасы.

Напомним, во время 15-й встречи в формате Рамштайн 19 сентября, Чехия договорилась о поставках Украине чешского оружия при финансовой поддержке из Дании и Нидерландов.

В мае ЕС решил передать Украине пакет помощи на сумму €1 млрд, по которому, в частности, предусматривается предоставление нашей стране 1 млн снарядов калибра 155 мм.

В сентябре были подписаны первые контракты с европейскими оборонными компаниями на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.