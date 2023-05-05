Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи Украине на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), что будет способствовать дальнейшему укреплению способности и устойчивости Украины защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также защищать гражданское население от продолжающейся российской военной агрессии.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отмечается, что в рамках помощи будет профинансировано предоставление Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности.

— Сегодняшнее решение является еще одним важным шагом для предоставления Украине большего количества боеприпасов. ВСУ нуждаются в значительном количестве боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Они нужны им быстро. Вместе с предыдущим решением о быстром предоставлении боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем €2 млрд на эту цель, что увеличивает общую военную поддержку Украины со стороны ЕС до €5,6 млрд, — сказал Боррель.

Ожидается, что эта мера поддержит совместные закупки боеприпасов и ракет у экономических операторов, основанных в ЕС или Норвегии, которые производят эти боеприпасы и ракеты в ЕС или Норвегии. Кроме того, цепи поставок этих операторов могут включать операторов, основанных или имеющих производство за пределами указанных государств ЕС.

Меры также будут распространяться на поставки боеприпасов и ракет, которые прошли этап производства.

Напомним, 3 мая послы Евросоюза достигли договоренности о выделении €1 млрд на помощь Украине для совместной закупки боеприпасов.

Перед этим длительное время между странами ЕС, а особенно между Францией и Польшей, были споры относительно того, какие оборонные предприятия должны были получить средства на производство боеприпасов. Официальный Париж подчеркивал, что контракты на производство боеприпасов должны были получить именно французские ВПК, когда же Польша и ряд других государств считали, что должны быть задеяны все государства, включая страны за пределами Евросоюза.

Источник: Council of the European Union

ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В результате встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление ВСУ оружием — Зеленский
Володимир Зеленський
Громко под вечер: в Запорожье раздаются взрывы
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Из-за комендантского часа и теракта РФ: из Херсона в Одессу увеличился поток переселенцев
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Оккупанты ударили ракетами С-300 по заводам в Краматорске и Славянске
ракетний обстріл
Военный эксперт рассказал, с чем связано увеличение атак РФ и чего ждать в дальнейшем
ракетні удари ракета
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь