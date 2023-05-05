Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины

Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи Украине на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), что будет способствовать дальнейшему укреплению способности и устойчивости Украины защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также защищать гражданское население от продолжающейся российской военной агрессии.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отмечается, что в рамках помощи будет профинансировано предоставление Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности.

— Сегодняшнее решение является еще одним важным шагом для предоставления Украине большего количества боеприпасов. ВСУ нуждаются в значительном количестве боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Они нужны им быстро. Вместе с предыдущим решением о быстром предоставлении боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем €2 млрд на эту цель, что увеличивает общую военную поддержку Украины со стороны ЕС до €5,6 млрд, — сказал Боррель.

Ожидается, что эта мера поддержит совместные закупки боеприпасов и ракет у экономических операторов, основанных в ЕС или Норвегии, которые производят эти боеприпасы и ракеты в ЕС или Норвегии. Кроме того, цепи поставок этих операторов могут включать операторов, основанных или имеющих производство за пределами указанных государств ЕС.

Меры также будут распространяться на поставки боеприпасов и ракет, которые прошли этап производства.

Напомним, 3 мая послы Евросоюза достигли договоренности о выделении €1 млрд на помощь Украине для совместной закупки боеприпасов.

Перед этим длительное время между странами ЕС, а особенно между Францией и Польшей, были споры относительно того, какие оборонные предприятия должны были получить средства на производство боеприпасов. Официальный Париж подчеркивал, что контракты на производство боеприпасов должны были получить именно французские ВПК, когда же Польша и ряд других государств считали, что должны быть задеяны все государства, включая страны за пределами Евросоюза.

Источник: Council of the European Union

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