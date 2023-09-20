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Валерій Савицький, редактор стрічки

Данія перезапустить оборонний завод, щоб виробляти боєприпаси для України

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Уряд Королівства Данія працює над викупом землі під колишнім заводом із виробництва зброї. Україні вкрай необхідні боєприпаси у короткостроковій перспективі.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє видання DR.

Він зазначив, що має намір прискорити процес і докласти зусиль для викупу землі, на якій раніше розташовувався завод із виробництва боєприпасів в Еллінгу неподалік Фредеріксхавна.

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За словами Поульсена, він сподівається отримати роз’яснення упродовж місяця. Після цього є надія, що фабрику знову використовуватимуть за призначенням.

– Якщо нам вдасться створити модель, в якій Збройні сили зможуть втрутитися, полегшити придбання будівель і змусити приватні компанії виробляти продукцію, я вірю, що впродовж наступних кількох років ми зможемо виробляти боєприпаси в Данії, – сказав міністр оборони країни.

Що відомо про оборонний завод в Еллінгу

Завод з виробництва боєприпасів був заснований у 1676 році в Копенгагені під назвою Fyrværkerikompagniet. Відтоді зброю і боєприпаси для данських військових виробляли за різними адресами.

У 1968 році виробництво перенесли на уніфіковане підприємство в Еллінгу. Там боєприпаси та зброю виробляли під назвою Ammunitionsarsenalet. На піку роботи на заводі налічувалося до 200 співробітників.

У 2008 році держава продала завод іспанському виробнику боєприпасів Expal, який перейменував компанію на Denex. Відтоді на заводі в Еллінгу виробляли гвинтівкові боєприпаси й одночасно утилізовували старі боєприпаси.

У 2020 році Expal закрила Denex через збитки. На той час на підприємстві працювали 65 осіб, а завод був єдиним місцем у Данії, де вироблялися боєприпаси.

Нагадаємо, під час 15-ї зустрічі у форматі Рамштайн 19 вересня, Чехія домовилася про постачання Україні чеської зброї за фінансової підтримки з Данії та Нідерландів.

У травні ЄС вирішив передати Україні пакет допомоги на суму €1 млрд, за яким, зокрема, передбачається надання нашій країні 1 млн снарядів калібру 155 мм.

У вересні були підписані перші контракти з європейськими оборонними компаніями на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

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боєприпаси, Війна в Україні, Данія, Поульсен
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