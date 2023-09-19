Азербайджан объявил об “антитеррористических мероприятиях” в Нагорном Карабахе, звучат взрывы

Министерство обороны Азербайджана объявило о “начале антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского ведомства на официальном сайте.

— С целью обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, привлеченных к строительно-восстановительным работам, и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начата борьба с незаконными ВС Армении, — говорится в заявлении.

В Баку заявили, что армянские войска регулярно обстреливают позиции армии Азербайджана в Карабахе, минируют территорию, увеличивают количество окопов и блиндажей. В заявлении говорится, что это стало причиной еще большего усиления напряженности.

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Азербайджан обвинил Армению в увеличении количества личного состава в регионе, бронетехники, артиллерийских установок и приведения частей к высокому уровню боевой готовности.

Кроме того, армян обвинили в подрыве на мине гражданского автомобиля на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша 19 сентября. По их данным, мина была заранее установлена “в террористических целях разведывательно-диверсионными группами ВС Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана”, в результате чего погибли гражданские лица.

В тот же день, как пишет ведомство, в результате подрыва на мине погибли и были ранены военнослужащие Азербайджана.

В Министерстве обороны Армении заявили, что их Вооруженных сил нет в Карабахе. Там заявили, что информация о пребывании подразделений ВС Армении, военной техники и личного состава в регионе не соответствует действительности.

— Министерство обороны Республики Армения неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у РА нет армии в Нагорном Карабахе, — говорится в заявлении.

Вскоре после заявления Баку издание The Insider уведомило, что азербайджанские войска начали обстреливать город Степанакерт в нагорном Карабахе и другие населенные пункты региона.

По сообщениям ряда Telegram-каналов, в регионе отключена сотовая связь, население спускается в укрытия.

Сообщают о разрушении поста армянских военных на дороге Каркиджахан-Халфали в Карабахском районе.

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