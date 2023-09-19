Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе — Пашинян
Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну.
По данным иностранных изданий, в Армении звучат призывы к государственному перевороту. В Ереване начались протесты против сдачи Карабаха.
Российская армия предоставила Азербайджану координаты всех позиций и местоположений техники ВС Армении в Карабахе и отошла от указанных мест, сообщает армянское издание Айкакан жаманак.
Сегодня, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана объявило о “начале антитеррористических действий” в Нагорном Карабахе.
В Баку заявили, что армянские войска регулярно обстреливают позиции армии Азербайджана в Карабахе, минируют территорию, увеличивают количество окопов и блиндажей.
В заявлении Минобороны Азербайджана говорится, что это стало причиной еще большего усиления напряженности в регионе.
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская