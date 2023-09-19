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Юлия Захарченко, редактор ленты

Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе — Пашинян

Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе — Пашинян
Фото: Getty Images

Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну.

По данным иностранных изданий, в Армении звучат призывы к государственному перевороту. В Ереване начались протесты против сдачи Карабаха.

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Российская армия предоставила Азербайджану координаты всех позиций и местоположений техники ВС Армении в Карабахе и отошла от указанных мест, сообщает армянское издание Айкакан жаманак.

Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе — Пашинян

Сегодня, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана объявило о “начале антитеррористических действий” в Нагорном Карабахе.

В Баку заявили, что армянские войска регулярно обстреливают позиции армии Азербайджана в Карабахе, минируют территорию, увеличивают количество окопов и блиндажей.

В заявлении Минобороны Азербайджана говорится, что это стало причиной еще большего усиления напряженности в регионе.

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Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе — Пашинян

Азербайджан, Армения, Нікол Пашинян, Нагорный Карабах
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