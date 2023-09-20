Азербайджан оголосив про досягнення згоди щодо припинення вогню у Карабаху

Так звана влада Нагірного Карабаху оголосила про рішення припинити вогонь з 13:00 середи, 20 вересня.

Про це повідомляє видання 24News.

Міністерство оборони Азербайджанської Республіки підтверджує домовленість про припинення бойових дій, пише Media.Az.

Зараз дивляться

Зазначено, що згідно з угодою:

Розташовані в Карабаському районі “формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування” складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.

Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.

Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.

Також повідомляється, що представники місцевого вірменського населення зустрінуться з владою Азербайджану у місті Євлах 21 вересня.

Воєнне загострення у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. В регіоні почалися артилерійські дуелі між азербайджанськими та вірменськими військовими. За повідомленнями ЗМІ, азербайджанські війська також обстрілюють місто Степанакерт та інші населені пункти Карабаху.

Ближче до вечора вівторка прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не планує вступати у війну з Азербайджаном через бойове загострення в Нагірному Карабаху.

Така заява очільника уряду призвела до акцій протесту в Єревані. Вірмени обурюються рішенням Пашиняна і називають таку позицію здачею Нагірного Карабаху Азербайджану.

Конфлікт на азербайджансько-вірменському кордоні триває уже кілька десятиліть.

Нагірний Карабах розташований у межах міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, але в основному контролюється політичними угрупованнями, пов’язаними з Вірменією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.